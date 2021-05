Claudy attaqué par une buse en plein jogging: à quoi faut-il faire attention pour éviter une attaque?

Ce week-end, un joggeur s'est fait attaqué par une buse, alors qu'il courrait sur des sentiers à Audregnies, dans le Hainaut. L'oiseau l'a attaqué au visage. Les blessures sont légères mais ce genre d'attaque peut survenir en cette saison. La prudence est donc de mise.

Ce week-end, un joggeur s'est fait attaqué par une buse. L'attaque du sportif s'est déroulé sur un chemin de balade dans un parc naturel à Audregnies. Trois rapaces volait au-dessus du parc. Le joggeur blessé à la tête a fait part de sa mésaventure sur les réseaux sociaux.

Pourtant, ces animaux ne sont pas agressifs envers l'homme. Comme nous explique Jean-Benoît Tonnelle ornithologue amateur au parc naturel des Hauts-Pays, tout est une question de circonstances. "Elle défend son territoire. Elle défend son nid, elle défend ces jeunes comme n'importe qui le ferait. En général, on ne la voit pas arriver mais elle aura tendance quand même à prévenir, à crier assez fort autour, à voler au-dessus de la tête et si malheureusement on reste sur place ou si on se montre menaçant, elle pourrait attaquer", explique-t-il.

Georges, un habitué des lieux, en est conscient. Ces attaques peuvent arriver. "Des mouettes, une pie quelque fois qu'on dérange. Mais il n'y a quand même pas de vautour ni d'aigles", s'exclame-t-il.

La nidification est capitale pour ces oiseaux. Ceux étant sauvages sont protégés. "Tous les oiseaux sont intégralement protégés ainsi que leur nid donc il est interdit de les capturer de détruire leur nid et de les chasser par conséquent", nous apprend Jean-Benoît Tonnelle. Récolter les oeufs est également interdit. La loi sur la conservation de la nature existe depuis près d'un demi siècle et concerne tous les rapaces.