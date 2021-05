Marketing de réseau légal ou système pyramidal illégal: comment les distinguer?

Avec l’aide d’une société de marketing de réseau tout à fait légale et transparente qui s'implante de plus en plus en Belgique, voici les clés pour ne pas rentrer dans un système pyramidal et risquer d’y perdre beaucoup d’argent.

Nicolas est inquiet. "Depuis quelques temps je vois de plus en plus de personnes dans mes proches me parler d'un job qui consiste à vendre des produits 100% Aloe Vera et autres choses dermatologiques", nous explique-t-il via notre bouton orange Alertez-nous. "La marque en question s'appelle LR Health and Beauty", ajoute-t-il, nous demandant s’il s’agit d’une société de marketing de réseau légitime, comme le sont Tupperware ou H2O, ou d’une arnaque du type système pyramidal, comme nous vous en dénonçons régulièrement.

Nicolas a listé certains points qu’il juge douteux : la perspective de gagner un salaire mensuel plus élevé que la moyenne, la possibilité d’avoir une voiture de société ou encore l’achat d’un premier pack de produits pour pouvoir les vendre en direct. Mais cela prouve-t-il qu’il s’agit d’une arnaque ? Pour répondre, il faut définir ce que sont le marketing de réseau et la vente pyramidale. Un exercice réalisé avec l’entreprise LR Health & Beauty basée en Allemagne, et qui s'implante en Belgique.

Marketing de réseau : de la vente directe généralement au domicile des clients

Le marketing de réseau, ou la vente multiniveau, abréviée MLM pour multi-level marketing, est une forme de vente légale qui se passe de points de vente physiques comme les magasins et de publicité. La société fait appel à des collaborateurs qui pratiquent de la vente directe, le plus souvent à domicile. Ils font la démonstration des produits et c’est auprès de ces vendeurs que les clients passent commande. "Nous comblons le fossé entre les magasins anonymes uniquement en ligne et le secteur de la vente au détail en vente libre (...) Avec les avantages de conseils personnalisés à travers les témoignages clients et l'expérience partagée d'autre part", explique Almut Kellermeyer, porte-parole de LR Health & Beauty.

Il s’agit d’un réseau car ces vendeurs peuvent parrainer de nouveaux vendeurs pour se créer une équipe. Le parrain leur donne des conseils et les aide, et en échange il reçoit un pourcentage sur chaque vente réalisée par ses filleuls. Des ventes réelles dont une partie de l’argent va à l’entreprise, qui rémunère ses vendeurs : "Sur chaque euro gagné, environ 38 cents vont à nos partenaires indépendants", explique encore Almut Kellermeyer.

Vente pyramidale : affiliation et rémunération sur les affiliations des nouveaux membres

La vente pyramidale est, elle, illégale. Elle ressemble à un marketing de réseau, mais avec 2 grandes différences.

La première différence est qu’il faut payer une forme d’affiliation pour devenir vendeur. Chez LR, le futur vendeur doit toutefois sortir une somme de départ mais pour acheter les produits de démonstration : "Pour acquérir notre expérience-produit, l'achat d'un kit de démarrage (à partir de 150 euros) est obligatoire pour les nouveaux partenaires."

La seconde différence est que les parrains, au lieu de toucher un pourcentage des ventes réalisées par leurs filleuls, touchent un pourcentage des frais d’affiliation de ces derniers. La vente des produits (quand elle a réellement lieu et qu’il y a réellement des produits ou services vendus, ce qui est rarement le cas) n’est donc pas la source des revenus pour l’entreprise. Ce sont les nouveaux membres qui apportent l’argent. Et lorsqu’il n’y a plus de nouveaux membres, le système s’écroule. Ceux suffisamment haut dans la hiérarchie ont gagné de l’argent sur le dos des nouveaux membres, et ceux en bas de la pyramide auront tout perdu et seront les victimes de l’arnaque.

De véritables produits vendus à domicile : la garantie d'un MLM légal

D’autres caractéristiques permettent de se douter qu’il ne s’agit pas de MLM mais d’un système pyramidal. La première est l’absence de véritable produit à vendre. Dans les nombreux exemples dont on vous a parlé sur RTL INFO, on retrouve par exemple :

- L’investissement d’argent dans les cryptomonnaies via une intelligence artificielle qui gère les investissements à votre place… mais garde l’argent pour la société : Bit-Robot

- Des réductions et bons d’achats pour tout et n’importe quoi qu’on ne reçoit jamais : Nexyiu

- Des traceurs GPS à louer, dont quelques milliers ont effectivement été achetés en Chine pour convaincre de la véracité du business : GetEasy / iGetMania / VIC

- Un mélange de spéculation sur des introductions en bourse, des restructurations de dettes, etc., qui promettait un rendement de 6% par semaine au lieu des 5% par an quand on se débrouille bien en bourse : Questra

- De faux espaces publicitaires sur internet : Profits25

- L’investissement dans un nouveau réseau social mélangé à du marketing qui n’a jamais vu le jour : Bonofa

- Un club d’investissement privé : Elite Secure Invest (ESI)

Pression pour recruter de nouveaux filleuls : une caractéristique des systèmes pyramidaux

Autre constante dans les systèmes pyramidaux : puisque les parrains ne gagnent de l’argent qu’en recrutant de nouveaux filleuls, ils mettent énormément de pression sur ceux-ci pour qu’ils recrutent à leur tour de nouveaux membres. Tout le système ne reposant que là-dessus. Dans le même ordre d’idée, ils dissuadent leurs filleuls de se retirer du système.

Méfiez-vous des promesses d'argent facile

Enfin, la dernière caractéristique des systèmes pyramidaux est la promesse de gagner beaucoup d’argent rapidement et avec un minimum d’effort. "Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas", estime Almut Kellermeyer.

Chez LR comme chez H2O ou Tupperware, il s'agit la plupart du temps d'un emploi complémentaire qui permet d'arrondir ses fin de mois en faisant des démonstrations après journée, même si les meilleurs vendeurs sont récompensés, par exemple avec des vacances offertes ou, chez LR, la possibilité d'opter pour une voiture de société siglée.



Les caractéristiques qui peuvent mettre en confiance

À contrario, le fait que la société existe depuis de nombreuses années tendra à penser qu’il ne s’agit pas d’un système voué à s’effondrer un jour, car cela arrive relativement rapidement dans le cas des systèmes pyramidaux.

Comment distinguer marketing de réseau et système pyramidal ? Le résumé

Il y a 2 principales différences auxquelles il faut être attentif.

Le MLM comme le système pyramidal demandent :

- Un investissement initial pour devenir collaborateur

- Le recrutement de nouveaux collaborateurs pour toucher des commissions

Mais la finalité n’est pas la même :

- MLM : l’investissement initial permet de se fournir en produits pour réaliser des démonstrations à domicile

- MLM : les commissions sur les ventes des parrainés sont faibles et les ventes réelles

- Pyramide : l’investissement initial permet juste d’obtenir le droit de rentrer dans la pyramide

- Pyramide : les commissions ne portent que sur les investissements initiaux des nouveaux membres et non la vente de produits

De plus, certaines pistes doivent alerter sur un possible système pyramidal :

- La promesse de rendements miraculeux

- Un revenu passif pour lequel il ne faut rien faire