Gaza: projet de résolution pour une commission d'enquête de l'Onu

Le texte sera débattu jeudi lors d'une réunion extraordinaire du Conseil des droits humains (CDH), qui se tient à la demande du Pakistan, en tant que coordonnateur de l'Organisation de la coopération islamique, et des autorités palestiniennes. Lors de cette réunion, les pays examineront la "grave situation des droits humains" dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est. Le projet de résolution demande que la commission examine "toutes les violations présumées du droit humanitaire international et toutes les violations et abus présumés du droit international des droits de l'homme" ayant abouti aux récentes tensions israélo-palestiniennes. Du 10 au 21 mai, 253 Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, parmi lesquels 66 enfants et des combattants, selon les autorités locales. En Israël, les tirs de roquettes depuis Gaza ont fait douze morts parmi lesquels un enfant, une adolescente et un soldat, d'après la police. Le texte demande que la commission étudie "toutes les causes profondes des tensions récurrentes (...), y compris la discrimination et la répression systématiques fondées sur l'identité nationale, ethnique, raciale ou religieuse". Les experts, si la résolution est adoptée, devront "établir les faits", "recueillir, et analyser les preuves de ces violations et abus" et "identifier, dans la mesure du possible, les responsables, en vue de s'assurer que les auteurs de violations répondent de leurs actes". Lors de l'annonce de la réunion, l'ambassadrice d'Israël auprès de l'Onu à Genève, Meirav Shahar, a dénoncé une convocation qui "prouve que cette instance a un programme anti-israélien" et a appelé les Etats membres à s'opposer à la réunion.