Nomination d'un nouveau trio à la tête du journal La Croix

Un "nouveau trio" prendra la tête de La Croix à partir du 1er juillet a annoncé mardi le quotidien propriété du groupe Bayard.

Philippe Colombet, directeur de La Croix, Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction et Anne-Bénédicte Hoffner, directrice adjointe de la rédaction, succéderont à Guillaume Goubert, Arnaud Broustet et Florence Couret, détaille La Croix dans un communiqué.

Agé de 55 ans, Philippe Colombet était "directeur digital groupe" chez Bayard depuis 2018, chargé "de la transformation numérique du groupe et plus particulièrement de La Croix". Auparavant, il était depuis 2006 responsable des secteurs édition et presse de Google France, où il s'est notamment occupé des "partenariats stratégiques avec les éditeurs" pour Google News.

Jérôme Chapuis, 44 ans, était rédacteur en chef de La Croix depuis 2019, après avoir travaillé principalement comme journaliste radio (RMC, Europe 1 puis RTL).

Anne-Bénédicte Hoffner est journaliste à La Croix depuis 2001, successivement aux services économie, France, religions puis monde (rubrique Moyen-Orient).

"Cette nouvelle direction (...) aura pour mission de mener un projet ambitieux en termes de croissance et d'influence permettant à La Croix d'atteindre les 100.000 abonnés d'ici 2 ans et un équilibre entre la diffusion papier et le numérique", ajoute-t-il.

Le journal de tradition catholique avait annoncé en janvier viser les 100.000 abonnés en version papier et numérique d'ici trois ans, contre 80.000 fin 2020 - 56.000 abonnés papier (-5%) et 24.000 abonnés numériques (+40%).

Selon la direction du quotidien, les abonnements constituent plus de 80% de ses recettes, tandis que les ventes au numéro ont baissé de 11% en 2020.