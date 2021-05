Prévisions météo: encore un peu de patience...

La fin de l'automne se profile... ce mercredi, une dépression sur le Danemark influencera à nouveau notre temps, et ce matin une zone de pluie affectera temporairement le temps sur la partie sud-est du pays. Jeudi, l'atmosphère restera encore légèrement instable mais dès vendredi, une hausse de pression favorisera un temps stable sur nos régions.

Il faut toujours gris et frais ce matin... La journée a débuté sous un ciel très nuageux avec des périodes de pluie dans la partie sud du pays et un temps souvent sec dans le nord, annonce mercredi l'Institut royal météorologique (IRM). Ensuite, la météo deviendra partout variable, mêlant averses et éclaircies. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu, surtout dans le nord­ est. Du côté des températures, les maxima varieront de 10 à 16 degrés, sous un vent modéré à localement assez fort. Des rafales pourront atteindre jusqu'à 55 km/h. Ce soir, il fera nuageux mais la tendance aux averses s'estompera graduellement. La nuit prochaine, un peu de brouillard pourra se former en Ardenne. Les minima seront compris entre 4 et 10 degrés.

Dès jeudi, ça ira un peu mieux. En journée, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Quelques averses pourront encore se produire localement. Au littoral, le temps restera généralement sec et souvent ensoleillé. Les maxima se situeront entre 13 et 18 degrés, sous un vent faible à généralement modéré de secteur ouest tournant vers le nord-ouest.

Vendredi matin, du brouillard sera possible par endroits. En journée, le temps restera sec sous un ciel partiellement nuageux. Les maxima oscilleront entre 13 et 19 degrés et le vent sera faible à modéré de direction variable puis de nord-est.

Samedi, des nuages et des périodes ensoleillées alterneront. Une averse sera possible par endroits, mais il fera généralement sec. Les maxima pourront atteindre 20 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré, au littoral généralement modéré, d'est revenant au nord-est.

Dimanche, le temps sera assez beau avec des éclaircies et quelques nuages. Les températures maximales se situeront entre 15 ou 16 degrés à la mer (sous un vent modéré de nord-nord-est) et 22 degrés en Campine.

Lundi, le temps sera calme avec des périodes ensoleillées et des températures maximales qui dépasseront les 20 degrés sur la plupart des régions dans l'intérieur. Au littoral, une brise de mer pourra s'enclencher en cours de journée.