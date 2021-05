Amandine ne peut pas remplacer le siphon défectueux de sa cuisine Ikea car cette pièce n'existe plus: que propose le géant de l'ameublement?

Amandine (38 ans) de Fexhe-le-Haut-Clocher en province de Liège a acheté une cuisine équipée chez IKEA il y a presque dix ans. Il y a quelques jours, son compagnon et elle constatent une fuite du siphon localisée sous l’évier. Ils décident de se rendre au magasin de Hognoul où une dame du service clientèle leur annonce que ce modèle de siphon était particulier à l’époque et que la chaîne Ikea a décidé de standardiser ses siphons et que leur modèle n’existe plus.

Amandine et son compagnon se rendent alors dans les différents magasins de bricolage pour tenter de trouver un siphon similaire: "Nous nous sommes rendus dans tous les magasins de bricolage possibles et après de nombreuses recherches, nous n’avons rien trouvé". Ceci oblige le couple à envisager de changer tout l'évier. "Les siphons standards qu’on trouve dans les magasins de bricolage ne peuvent pas être rattachés à notre évier. Qui dit changer notre évier dit aussi changer notre plan de travail…", redoute la jeune trentenaire.

En attendant de trouver une solution permanente, la mère de famille raconte devoir vider plusieurs fois par jour le seau disposé sous l’évier de sa cuisine. Excédée, elle décide de déclencher le bouton orange Alertez-nous pour faire part de son problème.

Nous avons soumis une photo du siphon à l’antenne belge des magasins Ikea. Après quelques recherches, le constat est sans appel : "Il est exact que le produit illustré n'est plus disponible chez IKEA", informe Jelena Janssens, Commercial PR Specialist.



Un service de pièces détachées chez Ikea



Encore peu connu par ses clients, Ikea dispose désormais d'un service pièces détachées pour permettre à ses clients de trouver une solution en cas de meuble abîmé ou de pièce manquante, nous renseigne Jelena Janssens.

Et Caroline Gastaud, Country Sustainability Manager, de préciser que ce service s’inscrit dans une politique de "durabilité" du géant suédois. "Ce service de pièces de rechange est disponible sur internet afin de prolonger la durée des meubles des clients, pour qu’ils puissent en profiter plus longtemps et privilégier la réparation plutôt que de pousser à la consommation excessive", nous explique la directrice.

Elle nous décrit le fonctionnement de ce service en interne : "Il est accessible dans tous les pays où la marque suédoise est implantée. Chaque pays à ce qu’on appelle sa bibliothèque dans lequel on peut commander directement en ligne les pièces qui manquent. Il existe également, en Suède, un plus grand entrepôt où sont stockées les pièces plus rares… Votre internaute ne devra donc pas changer toute sa cuisine, Ikea lui proposera une solution de rechange."

Ce service de pièces détachées n’est qu’un élément dans toute la politique écologique de la marque suédoise : "Ikea tente d’encourager et inspirer un maximum de personnes à adopter un mode de vie plus durable. Ikea propose également des produits moins énergivores en matière d’électricité, des robinets à consommation limité d’eau, et propose des solutions dans le recyclage des meubles et la collecte des déchets", nous détaille Caroline Gastaud. "Il y a beaucoup de clients belges qui veulent changer leurs habitudes mais il y a deux barrières principales : Ils pensent que cela coûte trop cher et ils ne savent pas par quoi commencer, pour cela nous offrons des conseils en magasins."

Ikea rachètera bientôt le vieux meubles "faciles à emporter"

Ikea souhaite également promouvoir l’économie circulaire. A partir du 1er juin, tous les magasins du territoire belge posséderont un nouveau service de rachat de meubles. "On pourra faire une estimation en ligne de son bien, et puis le revendre dans un magasin de la chaîne. Mais cela ne concernera que les meubles faciles à emporter", précise notre interlocutrice.

Proposition d'une solution de rechange à Amandine

Concernant Amandine, le service clientèle d'Ikea lui a proposé de placer un siphon normal avec une visse particulière qui permet d'être compatible à son évier actuel. Pour l'attente et l'impossibilité d'utiliser son évier et son lave-vaisselle, Amandine s'est vue également offrir un bon d'achat de 20 euros.