Mariages: les soirées dansantes restent INTERDITES au moins jusqu'en septembre

Le 11 mai dernier, le comité de concertation a apporté des précisions sur les cérémonies de mariage dans le cadre du plan été. Plusieurs dates (9 juin, 1 juillet, 30 juillet et 1 septembre) qui correspondent à différents assouplissements ont été fixés. (Voir les détails de chaque date plus bas dans l'article). Une chose est sûre. Pour ce qui est des événements en intérieur, le secteur des mariages doit obligatoirement s'aligner sur le protocole de l'Horeca. Résultat, comme dans l'Horeca le niveau sonore ne peut dépasser les 80 décibels et les soirées dansantes tombent à l'eau.

Le porte-parole du Centre de crise, Antoine Iseux, confirme: "Les soirées dansantes ne sont pas permises. Si ce n'est pas possible de le faire dans les cafés, alors ce n'est pas possible de le faire dans les mariages." Cette interdiction s'appuie sur les contacts étroits qui s'établissent entre les gens lors des soirées dansantes. A priori, pas de changement en vue avant le 1 septembre si l'on en croit le plan été, même si des discussions sont en cours entre le secteur des mariages et les autorités. "C'est un travail de longue haleine", explique le président de la Fédération Belges des Prestataires de Mariage (FBPM), Alexandre Hames.

Pour les DJ, comme Geoffrey, un habitant de Rebecq, c'est un vrai coup dur: "Ça devrait être dit en priorité. Un mariage sans soirées dansantes, ça n'intéresse pas beaucoup les gens." (Lire son témoignage)

ETAPE 1 : le 9 JUIN (Attention, de ne pas confondre 'réception' et 'cérémonie')

RÉCEPTION en extérieur : comme pour le protocole Horeca, le nombre d’invités dépend de la taille de la terrasse (donc pas de limite absolue). A ce jour, pour un lieu privé (une tente dans votre jardin), c'est toujours la limite de la bulle "plan extérieur": donc 10 personnes, même si un traiteur professionnel organise le repas.





RÉCEPTION en intérieur : maximum 50 personnes pour les mariages. (jusqu'à 22 heures, tablée de 4, ou un foyer par table et 1,5 m de distance, 80 décibels maximum).

CÉRÉMONIE de mariage: 100 personnes à l’intérieur, 200 à l’extérieur.

ETAPE 2 : le 1 JUILLET

RÉCEPTION en extérieur : pas de changement.





RÉCEPTION en intérieur : on passe à 100 personnes. Mais toujours avec les mêmes règles que pour le mois de juin.

CÉRÉMONIE: 200 en intérieur et 400 en extérieur.

ETAPE 3 : le 30 JUILLET

RÉCÉPTION en extérieur : pas de changement.





RÉCÉPTION en intérieur : maximum 250 personnes. Toujours les mêmes règles en application concernant les distances physiques, les heures, etc.

CÉRÉMONIE: 200 en intérieur et 400 en extérieur.



ETAPE 4 : OBJECTIF "NO LIMIT" dès le 1er Septembre !

Avec le retour des festivals, nous espérons le retour de la danse !

Pour rappel, toutes ces règles sont susceptibles d'évoluer ou d'être adaptées en fonction des chiffres liées à la crise sanitaire et en fonction des décisions prises lors des prochains Comité de concertation.