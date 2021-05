Pascal a disparu à Seraing: l'avez-vous vu?

Le lundi 24 mai 2021 vers 23h50, Pascal Lelarge, un homme âgé de 50 ans, a été vu pour la dernière fois à son domicile situé rue Henri Dunant à Seraing. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Pascal mesure entre 1m75 et 1m80, est de corpulence normale, a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il porte des lunettes.

Il pourrait être vêtu d'une veste noire, d'un pull en polar gris, d'un pantalon en jeans bleu et de chaussures de marche.

Si vous avez vu Pascal Lelarge ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.