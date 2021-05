Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux de reproduction (Rt) s'établit à 0,85. Lorsqu'il est inférieur à 1, on estime que l'épidémie diminue. Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si le Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Quelque 49.800 tests en moyenne ont été effectués quotidiennement (+14%) entre le 16 et le 22 mai, pour un taux de positivité qui poursuit son recul et se fixe désormais à 5,4%.

VACCINS

Un peu plus de 48% de la population adulte, soit 4.440.698 personnes, se sont vus administrer au moins une dose d'un vaccin contre le Covid-19, pour 19,1% des plus de 18 ans (1.764.114 personnes) désormais complètement vaccinés, via une seconde dose la plupart du temps.

HOSPITALISATIONS

Nouvelles hospitalisations: 104,7 par jour en moyenne sur les 7 derniers jours (-18%).

Sorties: 132 en moyenne sur les 7 derniers jours (-16%)

Total: 1.500 lits sont occupés à l'hôpital par des patients Covid-19 (-14%), dont 508 en soins intensifs (-14%).

DÉCÈS

Entre le 16 et le 22 mai, 18,3 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus.