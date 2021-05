Magnifiques images de la Super Lune et de l'éclipse: explications (vidéo)

Les passionnés d'astronomies ont assisté cette nuit au spectacle céleste exceptionnel de la "super Lune", à l'occasion d'une éclipse lunaire totale visible sur une bonne moitié du globe.

De l'Australie au centre de l'Amérique du Nord, les amateurs ont pu découvrir, à condition bien sûr que le ciel fût dégagé, une énorme Lune brillante de couleur rouge-orange. L’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient ont dû se "contenter" de la Super Lune.

À la différence d'une éclipse solaire, ce phénomène ne présente aucun danger pour la vue.

Cette première éclipse lunaire totale en deux ans a coïncidé, comme cela arrive une fois par décennie, avec le moment où la Lune était à son périgée, le point le plus proche de notre planète.

La couleur de l'astre lunaire a alors foncé pour devenir rouge, rappelant les lueurs visibles à l'heure du lever ou du coucher du soleil.

Assez proche de la Terre, à 360.000 km, la Lune est apparue 30% plus lumineuse et 14% plus grande qu'à son point le plus éloigné, à 50.000 km de là.

Par le passé, les éclipses, qu'elles aient été lunaires ou solaires, n'ont pas toujours été aussi chaleureusement accueilles. Dans beaucoup de cultures, elles étaient même carrément de mauvais augure, en particulier chez les Incas, tandis que certaines communautés aborigènes australiennes y voyaient le signe que quelqu'un qui était parti avait été blessé ou tué.

Ceux qui ont manqué le spectacle devront attendre 2033 pour assister à la prochaine "Lune de sang", ainsi que la désignent les Américains.