Le congé de deuil passera de 3 à 10 jours

La commission des Affaires sociales a approuvé mercredi à l'unanimité une proposition de loi portée par la députée CD&V Nahima Lanjri visant à allonger le congé de deuil. Celui-ci passera de trois à dix jours, soit trois jours à prendre entre le décès et les funérailles du proche, et sept jours dans l'année qui suit le décès. Ces dix jours seront rémunérés à 100% et applicables tant aux salariés qu'aux indépendants et aux fonctionnaires. Ce congé s'appliquera aux personnes qui perdent leur enfant ou leur conjoint.

Caroline Tirmarche, responsable du service d'études pour la Ligue des familles, revient sur cette décision. "On a rencontré de nombreux parents qui ont perdu leur enfant ou leur conjoint, qui cumulent les difficultés. Et l'une d'elles était de ne pas avoir de temps pour faire leur deuil puisque le congé était jusqu'à présent de 3 jours, donc de toute évidence trop court lorsque l'on perd son enfant ou son conjoint. On aimerait que des débats soient lancés pour essayer d'estimer une durée plus adéquate pour ce congé. 10 jours quand on perd son enfant ou son conjoint, c'est bien trop court. Que l'on entende des familles concernées, des experts pour essayer de déterminer une durée plus opportune et avancer tous ensemble vers une durée qui soutiendrait mieux les familles concernées", a-t-elle indiqué.