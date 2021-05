Le centre de Soignies vaccine tous les volontaires de 41 ans et plus SANS convocation

Depuis ce mercredi, le centre de vaccination de Soignies sur le site du CHR Tilleriau propose une vaccination libre pour les personnes de 41 ans et plus. Qu'importe le lieu de résidence et pas besoin de rendez-vous, il suffit de se présenter avec sa carte d'identité, rapportent nos confrères de Sudpresse. Il s'agit des vaccinations avec des doses AstraZeneca.

"Toutes les personnes de 41 ans au moins qui n’ont pas encore eu l’opportunité d’être vaccinées peuvent ainsi le faire très facilement. Elles n’auront pas besoin de rendez-vous. Elles devront juste se munir de leur carte d’identité", indique le Dr Etienne Van Honacker, responsable du centre.

Cette vaccination libre sera également possible ce jeudi 27 et ce vendredi 28 mai.