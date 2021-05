Les premières images de l'hypnotique exposition immersive sur Vincent Van Gogh à New York (vidéo)

Les chefs-d'œuvre de l'artiste postimpressionniste Vincent Van Gogh prennent vie dans une exposition à couper le souffle intitulée "Immersive Van Gogh" au Pier 36, une installation de 21 000 mètres carrés située dans le Lower East Side de Manhattan.

Hier, les journalistes munis d’un casque de sécurité ont eu droit à un spectacle visuel alors que les œuvres de van Gogh flottaient, tournaient et se transformaient, certaines œuvres telles que "Iris" et "La nuit étoilée" fleurissant et ondulant devant les yeux du spectateur.

Créée par Massimiliano Siccardi, dirigée par David Korins et mise en musique par Luca Longobardi, l'exposition utilise une technologie de pointe pour combiner art et musique dans une expérience immersive. "Je vois même des gens fondre en larmes parce qu'ils sont tellement touchés par toute cette compilation de musique et de visuels", a déclaré la coproductrice de l'exposition Maria Shclover. "C'est magique. C'est vraiment la vie de van Gogh, la façon dont il a vécu l'art et l'environnement qui l'entoure."

Et alors que New York lève la plupart de ses restrictions liées au coronavirus, elle a déclaré que Van Gogh était l'artiste parfait pour ramener les visiteurs des périodes sombres de la pandémie vers la normalité. "Cet artiste était seul et a vécu une vie vraiment difficile", a-t-elle déclaré. "Nous avons tous traversé la pandémie, et cet artiste a été choisi pour montrer ses sentiments et sa solitude, mais aussi pour montrer son environnement merveilleux et lumineux. Je pense donc que le moment est parfait pour nous."

"Immersive Van Gogh" ouvrira au public le 10 juin.