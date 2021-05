Coronavirus - BILAN MONDIAL: Melbourne reconfine après l'apparition d'un foyer de contamination

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait plus de 3,487 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.



Après les Etats-Unis (591.922), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (454.429), l'Inde (311.388), le Mexique (221.960) et le Royaume-Uni (127.739).



Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel de la pandémie est "deux à trois fois plus élevé".

Confinement immédiat des millions d'habitants de Melbourne

Plus de cinq millions d'habitants de Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, ont reçu l'ordre de se confiner à compter de jeudi minuit à la suite de l'apparition d'un foyer de Covid-19.

Ce confinement de sept jours concerne la ville de Melbourne ainsi que l'Etat de Victoria qui l'entoure, a déclaré le Premier ministre par intérim de cet Etat, James Merlino, alors que le nombre de cas lié à ce cluster a doublé, passant à 26. "Nous avons affaire à une souche hautement infectieuse du virus, un variant inquiétant, qui se propage plus rapidement que ce que nous avons jamais enregistré", a souligné M. Merlino.

Ce variant B.1.617, détecté en Inde pour la première fois, manifeste une transmissibilité accrue. Cette mesure de confinement, destinée à avoir l'effet d'un "coupe-circuit", doit permettre aux autorités sanitaires de tracer au mieux les cas-contact. Durant une semaine, les habitants ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour des besoins impérieux, notamment pour se faire vacciner.

Origine du Covid: Biden veut un rapport



Le président des Etats-Unis Joe Biden a appelé mercredi les services de renseignement américains à "redoubler d'efforts" pour expliquer l'origine du Covid-19 et exigé un rapport d'ici 90 jours.



Longtemps balayée d'un revers de main par la plupart des experts, la théorie d'un accident de laboratoire à Wuhan, en Chine, est revenue en force ces dernières semaines dans le débat américain.

Le variant indien dans au moins 53 territoires



Le variant du coronavirus détecté en Inde pour la première fois a été officiellement signalé dans 53 territoires, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé dans un rapport.



Selon ce rapport, ce variant B.1.617 manifeste une transmissibilité accrue tandis que la gravité des cas est en cours d'étude.



La France va mettre en place "un isolement obligatoire" pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni où circule notamment le variant indien.



La Belgique restreint J&J aux plus de 40 ans



Les autorités belges ont annoncé restreindre le vaccin de Johnson & Johnson (Janssen) aux plus de 40 ans, dans l'attente des résultats d'une enquête du régulateur européen EMA sur le décès en Belgique d'une patiente jeune vaccinée pouvant avoir développé des effets secondaires graves.



AstraZeneca dément toute "violation" du contrat



Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca a réfuté toute "violation" du contrat sur la vente de vaccins aux Européens, comme l'en a accusé l'UE qui réclame à la justice belge des millions d'euros de pénalités pour le non respect des livraisons prévues.



L'UE reproche à AstraZeneca de ne lui avoir livré au premier trimestre 2021 que 30 millions de doses de son sérum, au lieu des 120 millions promises.



Royaume-Uni: gestion "désastreuse"



Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été accusé mercredi par son ancien conseiller Dominic Cummings d'avoir tardé à prendre la mesure de la pandémie, d'où une gestion "désastreuse" de la crise de la part du gouvernement.



Selon l'ancien conseiller, qui a jugé Boris Johnson "inapte", des "dizaines de milliers" de vies auraient pu être épargnées au Royaume-Uni, qui avec près de 128.000 morts présente le plus lourd bilan en Europe.



La Suisse assouplit les mesures sanitaires



Le gouvernement suisse a annoncé un assouplissement "plus important que prévu" de ses mesures sanitaires, qui entrera en vigueur lundi, avec la réouverture prochaine des restaurants à l'intérieur et la levée de la quarantaine pour les personnes vaccinées.



Allemagne: aide pour la reprise culturelle



Le secteur de la culture en Allemagne va bénéficier d'un soutien public de 2,5 milliards d'euros destiné à "encourager" la reprise de spectacles et d'événements après des mois d'arrêt dû à la pandémie, a annoncé le gouvernement.



Passeport sanitaire en vue à Cuba



Cuba, qui a développé cinq candidats-vaccins contre le coronavirus, a indiqué mercredi travailler désormais sur un passeport sanitaire numérique, une option déjà appliquée dans d'autres pays et bientôt opérationnelle dans l'Union européenne.