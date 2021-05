Une météo déplorable pour le mois de mai: rassurez-vous, le soleil est sur le point d'arriver

Le mois de mai était particulièrement compliqué pour la Belgique. Si certains ont l'impression de ne jamais avoir connu cela, en réalité, il ne s'agit pas de la pire période de notre histoire. Il est vrai, par contre, que cela est tout de même très mauvais.

Le mois de mai 2021 ne restera pas dans les annales de la météo belge. Jusqu'ici, en Belgique, nous avons enregistré 22 jours de pluie sur 27, avec une température moyenne de 11 degrés, soit trois de moins que les moyennes de saison. Pire que cela: notre pays a été traversé par deux tempêtes.

Des conditions qui ont impact sur le moral des Belges. "C'est assez déprimant. Cela fait des semaines qu'il pleut, on en a un petit peu marre. Il n'y a plus moyen d'aller se promener". "Je me dis que les restaurateurs sont très malchanceux". "La pluie c'est pas toujours très agréable mais on vit avec", nous racontent des témoins dans le RTL INFO 13 HEURES.

Mais pour autant, la Belgique n'a pas connu son pire mois de mai. Loin de là. "Ce n'est pas un record, nous avons déjà eu 29 jours de précipitation en mai 83", tempère David Dehenauw, météorologue à l'Institut Royal de la Météorologie. "La quantité de précipitations n'est pas un record non plus: en 2013, on a relevé 132 mm à Uccle", a-t-il détaillé.

Le printemps ce weekend

Mais la question que tout le monde se pose est la suivante: quand va-t-on retrouver le soleil ? En vérité, cela commencera déjà dans les prochains jours. Sabrina Jacobs nous annonce ainsi un très beau weekend, avec des températures printanières des plus agréables, qui flirteront avec les 20 degrés.

Il fera sec jusqu'au milieu voire à la fin de la semaine prochaine, avec jusqu'à 25 degrés lors des meilleurs jours. De quoi nous réjouir après un bon mois sous la drache de notre plat pays.