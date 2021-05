Turquie: un mafieux, fait trembler le gouvernement, dans des vidéos postées sur YouTube

La Turquie a émis jeudi un mandat d'arrêt contre un parrain de la mafia en exil qui fait trembler le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan en accusant de hauts responsables de divers crimes dans des vidéos devenues virales. Dans un bref communiqué, le parquet d'Ankara a indiqué qu'un tribunal avait donné l'ordre d'arrêter Sedat Peker, l'un des parrains de la mafia les plus connus en Turquie qui affirme résider aux Emirats arabes unis, sans autre détail.



Depuis près d'un mois, M. Peker tient la Turquie en haleine en publiant sur YouTube des vidéos soigneusement mises en scène dans lesquelles il accuse de hauts responsables et des membres de leur famille de viol, de meurtre ou encore de trafic de drogue. M. Peker, un homme âgé de 49 ans qui a été condamné en lien avec le crime organisé mais se présente désormais en homme d'affaires, s'en est particulièrement pris à l'actuel ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu qu'il accuse de l'avoir trahi après l'avoir un temps protégé.







M. Soylu et plusieurs personnes mises en cause par M. Peker ont rejeté ses accusations. Après plusieurs semaines de silence, M. Erdogan a publiquement soutenu son ministre mercredi.



Si les accusations de M. Peker ne sont pas étayées, elles ont néanmoins capté l'attention de millions de Turcs qui regardent ses vidéos comme un feuilleton, réveillant le souvenir des liens passés entre l'appareil sécuritaire et la mafia.



Les vidéos ont jusqu'ici épargné M. Erdogan, mais cette affaire tombe au pire moment pour le président turc dont la popularité pâtit d'une situation économique difficile et de sa gestion critiquée de la pandémie de nouveau coronavirus.



Pour l'instant, M. Peker a publié sept vidéos sur les 12 qu'il a promises. La dernière a été visionnée près de 15 millions de fois depuis sa mise en ligne dimanche.



Il affirme avoir décidé de publier ces vidéos pour se venger après une perquisition musclée à son domicile à Istanbul, au cours de laquelle sa femme et ses enfants ont été traités selon lui d'une manière "irrespectueuse".