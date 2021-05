Les amendes routières vont augmenter dès cet été: "La procédure administrative s'est alourdie ces dernières années"

A partir de cet été, toutes les amendes, de l’excès de vitesse aux sanctions imposées par le juge, vont augmenter. De 9 à 25 euros. C’est l’objet d’une loi qui vient d’être approuvée par la Commission parlementaire pour la justice. Les autorités précisent que ces montants correspondent aux coûts administratifs et opérationnels liés au traitement des amendes.

Elles arrivent généralement par surprise et le sont le résultat d’infractions au code de la route. Toutes les amendes seront désormais plus salées, une augmentation qui se justifie de manière structurelle.

"C’est plutôt une indexation que vraiment une augmentation des amendes, explique Benoit Godart, porte-parole de l’institut Vias pour la sécurité routière. On parle de petits montants. Une augmentation de 8 euros par exemple pour les perceptions immédiates, de 25 euros lorsque vous comparaissez devant le tribunal. C’est dû au fait que la procédure administrative s’est quand même alourdie ces dernières années. Elle est devenue plus simple pour le contribuable, mais peut-être plus lourde à préparer pour les autorités ce qui fait qu’elles souhaitent rentrer dans leurs frais."

Et forcément cette augmentation des tarifs passe mal auprès de nombreux conducteurs. "Moi je suis chauffagiste, je dois faire des dépannages dans toute la Belgique, témoigne un homme. On essaie de faire attention, mais on n’est jamais … surtout maintenant avec les radars tronçon, il y a de plus en plus de pièges."

"Je fait déjà attention comme ça, ajoute un autre. On n’est pas riches, on ne roule pas sur l’or donc on regarde à ce qu’on fait. J’ai pas d’amendes comme ça." "Les amendes, c’est pour payer à l’Etat, mais qu’est-ce que l’Etat fait pour nous ?" termine un troisième.

Pour être précis la surtaxe est de 8,84 euros pour les amendes de circulation et 25,32 euros pour une condamnation par un juge. Dans ce cas-ci Il s’agit donc d’un nouveau coût. "Vous avez d’office une condamnation de 200 euros pour le fond destiné aux victimes d’actes intentionnels de violence, détaille Thomas Puccini, avocat spécialiste en pénal et roulage. Vous avez une autre contribution de 20 euros pour l’aide juridique. Vous avez également une contribution de 50 euros suite à un arrêté royal de 1950, sauf erreur. Donc, cette condamnation à 25 euros viendrait se rajouter à ce qui est déjà prévu par le législateur."

La nouvelle surtaxe devrait rapporter 15 millions d'euros à l’état cette année.