La "grande pauvreté" touche près de 2 millions de personnes en France

Quelque 1,9 million de personnes en France sont frappées par la "grande pauvreté", c'est-à-dire qu'elles vivent avec moins de 930 euros par mois pour une personne seule, et subissent en même temps de nombreuses "privations matérielles et sociales", a calculé l'Insee dans une étude publiée jeudi.

Ce phénomène concerne 2,4% de la population - hors Mayotte -, une "proportion relativement stable sur 10 ans", relève l'Insee, qui se base sur des données remontant à 2018. La France est ainsi dans une position "médiane" en Europe, entre des pays comme la Suède, le Danemark, la Finlande ou les Pays-Bas, où la grande pauvreté concerne moins de 1% de la population, et la Roumanie, où ce taux atteint 11%.

La grande pauvreté est "souvent durable", selon l'institut statistique: parmi les particulièrement pauvres, 25% le sont toujours au bout de trois ans et plus de 60% connaissent toujours au moins une forme de pauvreté (matérielle ou monétaire).

Si la pauvreté est le plus souvent définie comme le fait de gagner moins de 60% du niveau de vie médian (14,5% de la population est dans ce cas en 2019), la "grande pauvreté" se base sur un autre seuil, à 50% du niveau de vie médian, auquel on ajoute le fait de subir au moins 7 privations dans sa vie quotidienne, parmi une liste de 13 relatives au logement, aux loisirs, etc.

Ainsi, 81% des personnes en grande pauvreté déclarent ne pas pouvoir s'acheter de vêtements neufs et près de 90% disent ne pas pouvoir s'offrir une semaine de vacances ou une activité régulière de loisirs.

Les enfants et adolescents sont "surreprésentés" dans la grande pauvreté: ils comptent pour 20% de la population générale, mais pour 35% des plus pauvres.

Si, logiquement,le phénomène touche beaucoup les chômeurs, ainsi que les inactifs qui ne sont ni retraités ni étudiants, il n'épargne cependant pas les travailleurs: un tiers des très pauvres est en emploi, "dont une grande part d'ouvriers et de personnes travaillant à temps partiel ou de manière discontinue dans l'année", relève l'Insee.

Le phénomène est particulièrement prégnant dans les départements d'outre-mer: la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion comptent ensemble pour 14% de tous les très pauvres, et Mayotte, à elle seule, pour 10%.

Dans ce dernier département, où 40% des logements sont en tôle, les trois quarts de la population vivent sous le seuil de 50% du revenu médian national. "Même si le statut de privation matérielle et sociale ne peut pas être précisément mesuré" pour cette population, la "quasi-totalité" de ces pauvres sont "très vraisemblablement" frappés par la "grande pauvreté", estime l'Insee.