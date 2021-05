Naissance exceptionnelle à Pairi Daiza: un bébé morse a vu le jour (vidéo)

Pairi Daiza a annoncé la naissance d'un bébé morse mâle dans son parc. Conçu et né naturellement, le bébé et la maman se portent bien.

Le samedi 22 mai, les soigneurs et le vétérinaire de Pairi Daiza ont pu assister à la naissance d'un bébé morse mâle. Sa maman, une morse de 17 ans prénommée Tania, vient de l’aquarium Oceanogràfic of the City of Arts and Sciences of Valencia, en Espagne. Le petit n'a pas encore pu être pesé, mais selon Tim Bouts, vétérinaire du parc, il devrait faire une bonne soixantaine de kilos. "Le bébé se nourrit bien, il nage et Tania, qui est maman pour la première fois, présente les bons comportements, confie-t-il. À ce stade, nous n'intervenons pas pour laisser faire la nature mais nous sommes extrêmement vigilants car une naissance de bébé morse parmi les hommes est rare."

Pour l'instant, les visiteurs ne peuvent pas observer le bébé, qui reste avec sa maman dans la nurserie. Pairi Daiza se félicite qu'il soit né dans le cadre d'un programme international de conservation de cette espèce. "C'est un grand jour pour ce programme inter-parcs animaliers, explique Eric Domb, président-fondateur de Pairi Daiza. Cette naissance d'un animal menacé dans la nature est le fruit d'une mobilisation, d'une alliance entre les hommes et les femmes de trois pays, de trois parcs animaliers. Chacun devrait, à son niveau, entreprendre ce type d'actions concrètes pour la biodiversité."

Les morses sont classés "vulnérables" par l'IUCN, l'International Union for Conservation of Nature. Victimes de la chasse, de la surpêche et des conséquences du réchauffement climatique, ils voient leur population lentement décliner.