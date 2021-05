Hong Kong: un promoteur offre aux vaccinés de gagner un appartement d'un million d'euros

(Belga) Des promoteurs immobiliers hongkongais ont annoncé vendredi que le gros lot d'une loterie destinée à inciter la population à se faire vacciner contre le Covid-19 sera un appartement flambant neuf d'une valeur de 10,8 millions HKD (1,14 million d'euros).

Dans un communiqué, Sino Group, la Ng Teng Charitable Foundation et Chinese Estates Holdings ont indiqué offrir un appartement, comportant une chambre, dans le cadre d'un tirage au sort destiné aux personnes vaccinées, dans la ville au monde la plus chère sur le plan immobilier. Vingt lots d'une valeur de 100.000 dollars hongkongais chacun seront également proposés, sous forme d'une carte prépayée ou d'une carte de crédit. Tous les habitants âgés de 18 ans et plus, y compris ceux qui possèdent un visa de travail, ayant reçu deux doses de vaccins contre le Covid-19 peuvent participer à cette loterie. Cependant, seules les personnes possédant le statut de résident permanent auront une chance de remporter le premier prix, un appartement d'environ 40 mètres carrés. Jusqu'à présent, moins de 20% de la population a reçu une dose de vaccin contre le coronavirus et à peine 14% deux doses. La méfiance des Hongkongais à l'égard des vaccins contre le Covid-19 est grande alors que l'ex-colonie britannique est un des rares endroits au monde à avoir réussi à se procurer suffisamment de doses pour vacciner l'ensemble de sa population, soit 7,5 millions d'habitants. Hong Kong a acheté 7,5 millions de doses du vaccin américano-allemand Pfizer-BioNTech et autant du Sinovac (Chine), bien que non encore approuvé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).