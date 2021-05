Le nombre de chômeurs a progressé en avril

(Belga) Au mois d'avril, 337.113 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ont perçu une allocation, indique vendredi l'Office national de l'emploi (Onem). Cela représente une hausse de 11.821 unités et donc de 3,6% par rapport à avril 2020. Les allocations d'interruption ont, elles, diminué de 4,8% sur la même période.

Le chômage complet augmente sur une base annuelle plus vite chez les femmes (+5.387 unités ou +3,7%) que chez les hommes (+6.434 unités ou +3,5%), remarque l'Onem. Il diminue par ailleurs légèrement chez les jeunes de moins de 25 ans (-0,4%), tandis qu'il augmente pour les 25 à 49 ans (+3,7%), les 50 à 59 ans (+2,7%) ainsi que les 60 ans et plus (+7,1%). En avril, le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle a augmenté de 2% en Région flamande (+2.514 unités), de 2,7% en Wallonie (+3.596 unités) et de 9,2% en Région de Bruxelles-Capitale (+5.711 unités). Le chômage temporaire a, lui, baissé de 64,2% en un an (824.457 unités en moins). Mais l'Onem rappelle que le mois d'avril 2020 constituait le pic du chômage temporaire en raison de la première vague de la pandémie. Les allocations d'interruption versées au total dans les différents régimes de crédit-temps (secteur privé), interruption de carrière (secteur public) et congés thématiques (secteur public et privé) se sont élevées à 237.394 en avril. (Belga)