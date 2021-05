Le dernier fleuve sauvage d’Europe menacé par 30 centrales hydroélectriques (vidéo)

Les villageois et les écologistes albanais font campagne pour protéger ce qu'ils appellent le dernier fleuve sauvage d'Europe contre un projet du gouvernement de construire plus de 30 centrales hydroélectriques le long de son parcours.

La rivière Vjosa, qui jaillit en Grèce et traverse le sud de l'Albanie pour se terminer dans la mer Adriatique, abrite 1175 espèces, y compris l'anguille européenne en danger critique d'extinction et des espèces végétales endémiques en voie de disparition. Il coule sans interruption sur 270 kilomètres (168 miles), créant un réseau fluvial unique.

Les experts locaux et les écologistes appellent à la protection de la région fluviale depuis des années, affirmant que la construction de barrages inonderait de vastes zones et endommagerait l'écosystème.

Besjana Guri, de l'ONG EcoAlbania, a déclaré que les manifestations avaient apporté des résultats, mais la bataille est loin d'être gagnée car le gouvernement refuse de déclarer la rivière et ses affluents comme parc national, ce qui arrêterait automatiquement tout projet futur de constructions majeures. "Nous faisons campagne pour protéger la rivière Vjosa depuis plus de six ans. Jusqu'à présent, nous avons atteint beaucoup de buts et nous avons gagné quelques petites batailles. Cependant, la guerre continue. Jusqu'à ce que les plans de construction des centrales hydroélectriques ne sont pas arrêtés et le bassin de la rivière Vjosa n'est pas transformé en parc national - pour être protégé - je ne peux pas dire que la rivière Vjosa est sûre."

Le gouvernement de Tirana voit la rivière Vjosa comme une bonne opportunité d'augmenter la production d'énergie du pays, l'hydroélectricité représentant déjà environ 95% de la production d'électricité de l'Albanie.

Le pêcheur Migjen Celaj explique que "si la centrale hydroélectrique est construite, ce sera une destruction pour nous qui venons de la ville mais aussi pour les villageois vivant ici. Nous venons de la ville pour le week-end, mais que feraient ces pauvres villageois ?"

"Pendant des années et des siècles, nos ancêtres ont vécu sur cette terre et nous ne l'abandonnerons pas même si la force est utilisée contre nous", promet Gezim Dani, un villageois de 72 ans.

Robert Tabaku, guide touristique dans la région, y perdrait aussi son lieu de travail qui ne cesse de se développer. "Nous vivons ici en utilisant toutes les possibilités que nous offre la rivière, telles que l'agriculture, l'élevage et aussi le tourisme, qui a connu une forte augmentation ces dernières années. Nous faisons beaucoup de sports dans la vallée de Vjosa. J'ai commencé par l'alpinisme et j'ai fait différentes explorations et maintenant nous avons aussi développé des sports d'aventure comme le rafting."

Des centaines de personnes ont soutenu les habitants dans une pétition appelant le gouvernement à protéger la rivière Vjosa. La campagne a suscité un intérêt international, avec l'acteur Leonardo Di Caprio, dans un post Instagram en mars, appelant à l'action. La publication a reçu plus de 300 000 likes.

Dimanche 30 mai, un groupe de scientifiques internationaux doit arriver dans la vallée de Vjosa pour mener une étude sur la faune et la flore locales.