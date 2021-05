Samantha Cristoforetti sera la 1ère femme astronaute européenne aux commandes de l'ISS

(Belga) L'Italienne Samantha Cristoforetti sera la première femme astronaute européenne à prendre les commandes de la Station spatiale internationale, au cours de sa mission prévue en 2022, a annoncé l'Agence spatiale européenne vendredi dans un communiqué.

Agée de 44 ans, Samantha Cristoforetti, ancienne pilote de chasse est la première femme astronaute italienne. Elle s'élancera en 2022 vers la Station aux côtés des astronautes de la NASA Kjell Lindgren et Bob Hines depuis la Floride (Etats-Unis). Ce sera le deuxième séjour sur l'ISS de l'astronaute, qui avait établi le record du plus long séjour dans l'espace pour une femme sur une mission. Elle avait alors passé 199 jours en orbite, en 2014 et 2015. Samantha Cristoforetti sera la cinquième astronaute de l'ESA à prendre le commandement de l'ISS, selon l'ESA. Son directeur général Josef Aschbacher a estimé que cette nomination "est une source d'inspiration pour toute une génération qui postule actuellement pour rejoindre le corps des astronautes de l'ESA", selon le communiqué. La désignation d'un commandant de bord est prise de façon consensuelle par un organe composé de représentants des cinq agences spatiales partenaires de l'ISS (la Nasa américaine, la russe Roscosmos, la japonaise JAXA, la canadienne CSA et l'ESA).