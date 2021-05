Les beaux jours sont de retour

(Belga) À l'image du bilan quotidien de l'épidémie, la météo n'est porteuse que de bonnes nouvelles samedi, selon le bulletin du jour de l'Institut royal météorologique (IRM). Soleil et températures (presque) de saison font leur entrée, après être restés cachés de longues semaines pluvieuses.

Des nuages cumuliformes se développeront tout de même pendant la journée de samedi mais ils ne devraient pas laisser échapper de gouttes. Le thermomètre affichera pas moins de 14°C en haute Ardenne et 20°C dans le centre. Le vent soufflera modérément sur l'ensemble du pays, de secteur est à nord-est. La soirée s'annonce sans nuage et sereine. Pendant la nuit de samedi à dimanche, des nuages bas, de la brume ou du brouillard pourraient se former, surtout au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima oscilleront entre 4 et 10°C, sous un vent généralement faible. Que la grisaille matinale dimanche n'effraie pas les lève-tôt du week-end, elle laissera vite la place à un temps ensoleillé. Des nuages cumuliformes parsèmeront le ciel au fil de la journée, surtout au sud. Les températures vont grimper, avec 16°C en bord de mer et même 21 ou 22°C dans le centre. Soleil et douceur accompagneront les Belges jusqu'à ce que l'atmosphère se réchauffe encore mercredi, avec des maxima de 25°C attendus. Revers de la médaille toutefois: des averses risqueront alors de tomber sur la tête de la population. (Belga)