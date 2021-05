La Boum 3 est prévue au Bois de la Cambre aujourd'hui: à quoi faut-il s'attendre?

En ce samedi après-midi, le site du Bois de la Cambre s'apprête à accueillir de nombreux manifestants au cours de deux actions non autorisées.

À 15h, est annoncée "La manifestation européenne pour la liberté et la démocratie". "Si nous voulons retrouvez notre liberté, nous allons devoir nous battre pour elle. Donc rendez-vous samedi à Bruxelles", a annoncé sur Facebook Jeroen Pols, membre de European Demonstration For Freedom and Democracy. L'European Demonstration for Freedom attend notamment des manifestants étrangers. Willem Engel et Jeroen Pols, deux "coronasceptiques" néerlandais ont été annoncés comme intervenants de l'événement. Sur Facebook, l'événement rassemble plus de 20.000 personnes.

A 16h, ce sera au tour de la troisième édition de "La Boum". En début d'après-midi, notre journaliste Arnaud Gabriel constaté qu'une certaine quiétude régnait au Bois de la Cambre. Le parc n'a pas été fermé au public. Seuls de petits groupes respectant les mesures sanitaires en vigueur ont été aperçus. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune information quant au dispositif policier qui encadrera ce rassemblement.

La police de Bruxelles sera certainement présente sur place, mais à ce stade, aucune précision supplémentaire n'a été donnée. Selon notre journaliste présent sur place, seules quelques patrouilles de police ont été remarquées.

Deux événements, donc, entre volonté de se rassembler pour faire la fête et marche revendicative contre, notamment, le pass sanitaire. Pour rappel, tous les deux sont interdits par les autorités.