Le couple de concierges de l'Université d'Anvers interpellé pour trafic de drogue

(Belga) La police d'Anvers a interpellé vendredi le concierge du campus Groenenborger de l'Université d'Anvers ainsi que sa femme. Le couple est soupçonné d'avoir vendu de la drogue sur le parking du campus et aux alentours de son habitation.

La police a opéré une brève surveillance vendredi et a constaté que plusieurs personnes s'étaient rendues chez les concierges pour y acheter des substances illicites. Du canabis, des amphétamines, de la cocaïne et de l'argent ont été retrouvés lors d'une perquisition. Les deux suspects sont âgés de 35 et 37. (Belga)