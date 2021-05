Prévisions météo: les prochains jours seront MAGNIFIQUES

La journée de ce dimanche pourrait débuter avec un peu de grisaille par endroits, et notamment sur le nord du pays. Ensuite, le temps deviendra rapidement ensoleillé partout. L'après-midi, quelques nuages cumuliformes se développeront à nouveau dans l'intérieur des terres. Les maxima seront de l'ordre de 17 degrés en haute Ardenne et de 21 voire 22 degrés localement ailleurs. Le vent sera modéré de secteur est à nord-est; l'après-midi, il s'orientera au secteur nord à nord-est à la côte, et y deviendra parfois assez fort.

Ce soir, le ciel se dégagera rapidement. Les conditions de ciel clair persisteront toute la nuit suivante avec, par endroits, risque de formation d'un peu de brume à l'aube. Les minima seront compris entre 5 et 8 degrés en Ardenne, et entre 8 et 12 degrés ailleurs, sous un vent devenant faible à parfois modéré de secteur est à nord-est.

Lundi, il fera d'abord ensoleillé. Dans le courant de la journée, quelques nuages se développeront. Les maxima oscilleront entre 18 à 19 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes Fagnes et 23 degrés dans le centre. Le vent d'est sera d'abord faible puis modéré. Au littoral, il s'orientera au nord-est.

Mardi, le temps restera bien ensoleillé sur toutes les régions. Les maxima seront compris entre 19 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes Fagnes, et 23 degrés dans le centre. Le vent faible d'est à sud-est deviendra modéré au fil des heures avant de faiblir à nouveau en soirée.