La natalité en baisse en Belgique depuis plus de 10 ans: faut-il s’en inquiéter?

Le premier confinement n’a finalement pas entrainé de babyboom. Au contraire: les chiffres publiés par l’Office belge des statistiques montrent une nouvelle diminution des naissances. Un phénomène qui est déjà constaté depuis plus de 10 ans. Est-ce un signe de dépeuplement de la Belgique ?

"Je ne veux pas du tout être maman. Ce n’est pas dans mes projets. Après, c’est vrai que je ne peux pas me projeter dans 10 ans". Elisa, 26 ans, ne se projette pas encore en tant que mère. Pour plusieurs raisons : notamment sa carrière et ses loisirs.

"Je voudrais pouvoir profiter, dans un premier temps de ma propre vie avant d’imaginer une sphère familiale autour de moi", confie-t-elle. "Je travaille 40h par semaine. Je fais beaucoup de trajets, je pars à 7h du matin, je rentre à 19h… J’ai l’impression que c’est complètement incompatible."

La carrière, les loisirs, ce sont des arguments avancés par beaucoup d’autres personnes. Il y a aussi l’incertitude sur l’avenir de notre société. Tout cela fait qu’on devient de plus en plus tard parents en Belgique. L’âge moyen de la mère à la naissance de l’enfant est passé en 20 années, de 29 ans à 31 ans.

"Ce qui veut dire que la moitié de la vie féconde de la femme n’est pas utilisée, puisque 14 ans avant 30 ne sont pas utilisés. Donc automatiquement, vous avez une réduction de la natalité", explique le démographe Michel Poulain.

Entre 2010 et 2019, les chiffres de naissance ont diminué de 12.000. La courbe de la natalité est en constante diminution. Cela s’explique aussi par une baisse de fécondabilité. "Il y a le facteur biologique. On ne parle pas beaucoup de tous les perturbateurs endocriniens ou le phénomène d’exposition à un certain nombre de polluants qui peuvent avoir un enjeu et des conséquences", indique Samuel Ndame, membre de la cellule recherche et développement à l’office de la naissance et de l’enfance.

Faut-il s’en inquiéter et parler de dépeuplement de la Belgique ? Pas vraiment, selon un démographe : "C’est un phénomène qui s’étudie sur plusieurs générations. Je ne m’inquiète pas. Nous avons une capacité d’adaptation qui est formidable et on ne peut pas imaginer ce que sera notre monde dans 30 ans", conclut le démographe Michel Poulain.

En attendant, l’indice de fécondité diminue lui aussi : 1,60 enfants par femme.