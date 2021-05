Chauffeuse poids-lourd, Jennifer se retrouve sur une route sans issue: "Il y a vraiment un gros danger là"

Ce soir, à 19h50, ne manquez pas "Les Reines de la Route". Six femmes, passionnées par leur métier de chauffeuse poids-lourd, partagent leur quotidien en sillonnant les routes d’Europe. Elles parcourent des centaines de kilomètres par jour avec leurs camions XXL, des 44 tonnes. Ce sont les plus gros gabarits de la route et parfois, les manœuvres sont compliquées.

La hantise des routiers, c'est de s'engager sur une route sans issue, trop étroite pour faire demi-tour. C'est ce qui arrive à Jennifer, dans l'émission "Les Reines de la Route". "Le GPS annonçait sur le chemin que c'était à droite, donc il ne faut pas le suivre du tout. Parfois, le GPS, ça merdouille", confie Jennifer, qui se retrouve perdue avec son poids-lourd sur un petit chemin de campagne. "Reculer en poids-lourd dans la nuit, dans des petites routes de campagne, c'est compliqué. On ne voit rien. Là, il y a vraiment un gros danger. Une voiture qui arrive vite et n'a pas le temps de freiner, elle se met dans le cul de la semi." "Les Reines de la Route", le dimanche à 19h50 sur RTL-TVI