Joe Biden prévient Vladimir Poutine: "Nous ne laisserons pas la Russie violer les droits humains"

Le président américain Joe Biden a promis dimanche de dire à son homologue russe Vladimir Poutine, lors de leur premier sommet le 16 juin, que les Etats-Unis ne laisseraient pas la Russie "violer" les droits humains.



"Je vais rencontrer le président Poutine dans deux semaines à Genève, et je dirai clairement que nous ne resterons pas les bras croisés pendant qu'ils violent ces droits", a-t-il déclaré lors d'un discours à la veille de Memorial Day, jour férié pour rendre hommage aux militaires tombés pour la nation.



Le président démocrate a aussi rappelé avoir eu une longue conversation téléphonique en février avec son homologue chinois Xi Jinping. "Je lui ai dit clairement que nous ne pouvions faire autrement que défendre les droits humains à travers le monde, car c'est ce que nous sommes", a-t-il dit.



"L'Amérique est unique. C'est une idée", a-t-il insisté, "pour nous, le fait que tous les hommes et femmes naissent égaux est une évidence".



Joe Biden rencontrera Vladimir Poutine le 16 juin à Genève, en Suisse, dans une période de très vives tensions entre les deux puissances rivales.



Le président américain affiche une grande fermeté à l'égard de la Russie, désireux de marquer la rupture avec son prédécesseur Donald Trump, accusé de complaisance à l'égard du maître du Kremlin.



Mais le président démocrate martèle aussi sa volonté de dialogue. S'il promet de punir à nouveau la Russie "si elle continue d'interférer dans notre démocratie", et est allé jusqu'à qualifier son homologue russe de "tueur", il assure ne pas vouloir "déclencher un cycle d'escalade et de conflit".