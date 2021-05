Un nouveau centre d'entraînement pour la Fédération francophone de Karaté à Loverval

(Belga) La Fédération francophone de karaté et arts martiaux associés (FFKAMA) a présenté dimanche matin son nouveau centre d'entraînement sur le site du Centre Sportif Adeps de Loverval. Deux nouvelles salles seront consacrées à la pratique du karaté.

Depuis 2016, le Centre Sportif Adeps de Loverval faisait l'objet d'une profonde rénovation. Plusieurs salles pouvant accueillir divers sports ont vu le jour, dont deux salles de tatamis de compétition. "Nous avons eu une proposition d'intégrer le centre Adeps et nous avons accepté l'offre, en collaboration avec la cellule sport de haut niveau de l'Adeps", a expliqué Eddy Quaino, secrétaire général de la Fédération francophone de karaté et arts martiaux associés. Ces nouveaux locaux entièrement rénovés permettront également à la FFKAMA d'organiser des stages et des formations. "Ce centre devient notre centre de référence pour tous nos entraînements, notamment pour nos athlètes élites. Cela nous permettra aussi d'y implanter différents stages et des formations pour nos arbitres afin de les mettre à jour sur les changements de règlement du sport." Les karatékas de la Fédération francophone de karaté sont actuellement en pleine préparation du tournoi qualificatif pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo qui se dérouleront à Paris le mois prochain. (Belga)