Début d'incendie dans un bâtiment communal à Tournai

(Belga) Un début d'incendie s'est déclaré dimanche dans un bâtiment de la Ville de Tournai regroupant des bureaux et ateliers. La partie administrative a été touchée par les fumées. On ignore si cette section pourra accueillir le personnel ce lundi.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, peu après 15h00, qu'un important dégagement de fumée sortait de bâtiments communaux situés le long de la rue de la Borgnette à Tournai. "Il s'agit du site dit 'Pont de Maire', un bâtiment que la Ville avait racheté à Évadix, puis transformé. A terme, ce centre technique va regrouper tous les services articulés autour des travaux", explique Paul-Olivier Delannois (PS), bourgmestre de Tournai. "Dans cette même zone, afin d'augmenter notre capacité de stockage, nous allons racheter les anciens abattoirs, un point qui sera examiné lundi soir lors du conseil communal", précise le 1er magistrat. Les services de secours ont dépêchés sur place deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement. "C'est une surchauffe dans une cabine à haute tension qui a provoqué cet important dégagement de fumée. Ores est très vite intervenu, a mis cette cabine hors tension, puis l'a sécurisée", explique le lieutenant Gil Van Houck qui a dirigé l'intervention. Les pompiers se sont essentiellement attachés à ventiler les lieux et à opérer divers contrôles. "Ce bâtiment était scindé en deux sections, d'une part des bureaux, d'autre part les ateliers. Ce sont les bureaux qui ont été enfumés. Les ateliers n'ont pas été impactés", précisait vers 17h30 l'officier. L'alimentation électrique ayant été coupée et les bureaux ayant été fortement touchés par les fumées, on ignore si le travail pourra reprendre ce lundi. (Belga)