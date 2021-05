Affaire Jürgen Conings - Fin des recherches dans le bois de Dilser à Lanklaar ce dimanche

(Belga) L'armée et la police, aidées d'un hélicoptère de la police et d'un drone, étaient à nouveau à l'?uvre dimanche à Lanklaar pour rechercher le militaire armé et disparu depuis près de deux semaines, Jürgen Conings. Les opérations ont pris fin vers 18h15.

Âgé de 46 ans, Jürgen Conings a été vu la dernière fois à son domicile le 17 mai. Le lendemain, il est apparu qu'il avait laissé une lettre d'adieu préoccupante, dans laquelle il proférait des menaces, et qu'il avait emporté des armes lourdes. Une chasse à l'homme a alors été lancée. Un juge d'instruction a été saisi pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et infractions à la législation sur les armes dans un contexte terroriste. (Belga)