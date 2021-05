Météo - Un soleil généreux pour entamer la semaine

(Belga) Ce lundi, la journée débutera par un temps largement ensoleillé, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En cours de journée, quelques nuages se développeront, probablement un peu plus nombreux sur la moitié nord du pays. Les maxima se situeront entre 18 degrés en Hautes Fagnes et 23 degrés en plaine.

Ce lundi soir et dans la nuit, le ciel sera serein. Les minima seront compris entre 5 degrés en Haute Ardenne et 13 degrés à la côte. Mardi, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble des régions, avec des maxima de 19 à 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 25 degrés dans le centre. Mercredi, le temps devrait encore rester sec et assez ensoleillé jusqu'au soir. Les maxima seront compris entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 25 ou 26 degrés en plaine. Toutefois, en fin de journée ou la nuit, le risque de pluie ou d'averses (éventuellement orageuses) augmentera alors à partir de la frontière française.