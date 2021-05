Une première dose pour les Wallons de plus de 18 ans avant juillet? Voici les ambitions de la ministre de la Santé

La ministre wallonne de la santé, Christie Morreale, est notre invitée ce midi, alors que la Région ouvre un nouveau centre de vaccination à Farciennes, dans le Hainaut. La ministre a répondu aux questions d'Olivier Schoonejans en direct dans le RTL INFO 13H.

Vous aviez annoncé le mois dernier un rythme de 400.000 doses de vaccin par semaines pour le mois de juin. Est-ce que cette ambition sera tenue ?

"On l’espère, on attend les livraisons, qui pourraient être un petit peu inférieures à ce qu’on aurait espéré. La semaine prochaine, on devrait avoir 260.000 vaccins, donc c’est plus que le maximum des 200.000 qui étaient possibles en Wallonie jusqu’alors. On a augmenté les capacités, on a ouvert 70 lignes pour vacciner un maximum de monde, ouvrir des plages de vaccination. Donc on espère que d’ici la première semaine de juin à fin juin on pourra avoir 400.000 doses pour permettre de vacciner toute la population qui le souhaite d’ici le mois de juillet".

Vous avez également lancé la campagne Revax 50+. Vous offrez une deuxième chance aux plus de 50 ans qui n'ont pas encore reçu de première dose. Que doivent-ils faire ?

"On a mis en place un système très simple : s’ils ont envie d’être vaccinés et qu’ils ont plus de 50 ans, ils appellent le 0800 45 019 et ils obtiennent un rendez-vous rapidement dans un centre de vaccination le plus proche de chez eux. L’objectif étant de vacciner et de protéger un maximum de monde. Il y a des doses qui sont disponibles pour eux, comme pour tous ceux qui vont recevoir leur invitation dans les toutes prochaines semaines. On va terminer les invitations, on espère qu’on pourra terminer rapidement les envois et que chacun pourra faire le choix d’aller dans le centre de vaccination avant le mois de juillet".

L'ambition, c’est qu’avant fin juin, tous les Wallons de plus de 18 ans puissent avoir été vaccinés une première fois ?

"On espère effectivement qu’en fonction des livraisons qui sont promises, on puisse vacciner au moins 70% de la population de 18 ans qui le souhaite en première dose d’ici début juillet. On espère pouvoir tenir le rythme, en tout cas, les centres de vaccinations sont conditionnés pour accueillir autant de monde et pouvoir relever le défi et permettre à chaque Belge [en l'occurrence, Wallon, ndlr] qui le souhaite soit de pouvoir partir en vacances soit de vivre un été en étant au moins partiellement protégé".