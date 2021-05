Autriche: l'ancien chef de l'extrême droite jugé pour corruption début juillet

(Belga) L'ancien chef de l'extrême droite autrichienne sera jugé à partir du 6 juillet pour "corruption" suite au scandale de l'Ibizagate ayant provoqué la chute du gouvernement, a indiqué une porte-parole du tribunal lundi à l'AFP.

Également ancien vice-chancelier, Heinz-Christian Strache est accusé d'avoir obtenu un financement de 10.000 euros pour son parti, le FPÖ (Parti autrichien de la Liberté), en échange de l'obtention pour une clinique d'un agrément à la sécurité sociale. En 2019, la coalition entre les conservateurs et l'extrême droite était tombée suite à un piège tendu au président du FPÖ, filmé à son insu dans une villa d'Ibiza. La vidéo, tournée en 2017 alors qu'il était candidat aux législatives, le montrait prêt à se compromettre en échange de financements occultes. Sa diffusion dans les médias était intervenue une fois qu'il était entré au gouvernement. Elle avait provoqué la chute de la coalition en Autriche et l'ouverture d'enquêtes. C'est dans ce cadre que le téléphone portable de M. Strache avait été saisi et que des échanges de SMS ont révélé qu'il était intervenu en 2018, une fois au pouvoir, pour faire rattacher une clinique à la sécurité sociale. Le propriétaire de cet établissement, spécialisé dans la chirurgie esthétique, était un donateur du FPÖ et avait invité sur son yacht M. Strache, qui encourt une peine de 6 mois à 5 ans de prison. Selon la presse, l'exploitant de la clinique est également inculpé. Il avait déclaré lors d'une commission parlementaire que Heinz-Christian Strache avait passé quatre jours avec lui en vacances dans sa maison à Corfou, en 2016. Les deux hommes nient les faits qui leur sont reprochés. Le procès devant le tribunal régional de Vienne est prévu pour durer quatre jours. (Belga)