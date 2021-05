Plan de relance de l'UE - La Commission européenne peut emprunter de l'argent dès ce mardi

(Belga) Dès ce mardi, la Commission européenne peut emprunter de l'argent sur les marchés financiers pour financer le plan de relance de l'UE à hauteur de 750 milliards d'euros, "un jour formidable" pour l'Europe, s'est félicité lundi le commissaire européen au Budget, Johannes Hahn.

"Les 27 États membres ont notifié formellement la ratification de la décision sur les ressources propres ! La ratification a été finalisée en un temps record de cinq mois, preuve de la capacité de l'UE à agir", a commenté le commissaire autrichien sur Twitter. La Commission est donc autorisée à emprunter sur les marchés des capitaux les milliards qu'elle entend faire passer dans son plan "Next Generation EU". La décision permettant de relever le plafond des "ressources propres" est la base légale qui permet cet emprunt d'ampleur inédite. Le texte avait été adopté formellement au niveau du Conseil (États membres) à la mi-décembre, mais il devait être ratifié au niveau de chaque État pour produire ses effets et permettre la concrétisation du plan de relance européen, qui englobe entre autres la "facilité pour la reprise et la résilience" (avec 5,9 milliards d'euros de subventions pour la Belgique). Il y avait eu des inquiétudes ces derniers mois quand par exemple le Tribunal constitutionnel fédéral avait retardé la dernière étape de sa ratification en Allemagne. Les parlements d'Autriche et de Pologne ont fourni la semaine dernière les dernières ratifications. Dès lors, les premiers subsides européens pourraient être délivrés cet été. L'État membre demandeur doit pour ce faire voir son plan national d'attribution de ces subsides approuvé par l'UE. Actuellement, 22 États membres, dont la Belgique, ont rentré leur projet de plan. (Belga)