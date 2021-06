La Foire du Midi aura bien lieu, mais quand et avec quelles mesures?

L'édition 2021 de la Foire du Midi se profile sous de meilleurs auspices que la précédente, et avec des limites de bruit renforcées dans un nouveau règlement adopté lundi en fin de journée par le conseil communal de la Ville de Bruxelles.

Hormis la réserve de l'évolution de la situation sanitaire, il reste une incertitude sur la date d'ouverture en raison du protocole de mesures sanitaires à respecter, a affirmé en substance l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI).

Interrogé par Céline Vivier (MR) et Didier Wauters (cdH), l'échevin a ouvertement fait sienne la demande du syndicat des forains d'envisager d'anticiper d'un mois l'assouplissement du protocole des mesures prévu le 30 juillet pour éviter d'avoir à gérer une édition sous deux régimes de mesures différents en juillet et en août.

Selon lui, les forains sont favorables à cet allègement anticipé car un décalage dans le temps de la Foire empêcherait certains de ceux-ci d'envisager une présence sur d'autres champs de foire dans la foulée. En l'état, les mesures applicables aux champs de foire à partir du 9 juin sont celles en vigueur sur les marchés (e.a. sens de circulation; plafond et comptage en temps réel du nombre de personnes présentes; etc.).

Ce qui ne changera pas en tout état de cause pendant la Foire, ce sont les dispositions du nouveau règlement communal sur les foires organisées sur le territoire de la Ville. Les principaux changements portent sur la gestion du bruit. L'heure de fermeture de la Foire sera anticipée d'une heure. Elle sera fixée à minuit en semaine et à une heure le week-end.

À aucun moment, les sources sonores (haut-parleurs, amplificateurs vocaux, fonctionnement des jeux et d'attractions, bruit d'origine mécanique, de chocs, de percussion, d'explosion, etc.) ne pourront désormais produire des niveaux acoustiques dépassant 95 dB (A). À partir de 22h, la musique amplifiée plus forte que 75dB (A) sera interdite. Par ailleurs, le collège pourra interdire l'utilisation de groupes électrogènes si ceux-ci constituent une nuisance au point de vue de la pollution atmosphérique et/ou du vacarme sur le champ de foire.