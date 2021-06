Quelles mesures à respecter pour voyager vers les pays frontaliers à la Belgique durant ce mois de juin?

L'été arrive et l'envie de voyager pour les Belges aussi. Mais pour les personnes qui souhaitent se déplacer durant ce mois de juin vers la France métropolitaine, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Luxembourg, certaines mesures seront à respecter.

Avant toute chose, le SPF Affaires étrangères conseille aux voyageurs belges de s'enregistrer sur leur site et de relire les consignes de chaque pays où ils souhaitent se rendre. En effet, les conditions d'accès peuvent évoluer chaque semaine et sont parfois spécifiques à certaines régions.

Quelques mesures générales sont obligatoires, peu importe la destination. Si le voyage en dehors de la Belgique dure plus de 48 heures, le Formulaire de Localisation du Passager (FLP) est à compléter. Il devra être rempli deux jours minimum avant le retour en Belgique.

Après le retour en Belgique, les personnes considérées comme contacts à haut risque reçoivent un SMS, suite aux informations qu'elles auront écrites dans le FLP. A l'heure actuelle, les voyageurs qui se rendent dans l'un des pays frontaliers à la Belgique auront une quarantaine à respecter et devront se faire tester le premier et le septième jour de celle-ci. Sans respect de cette obligation, le voyageur belge risque une amende de 250 euros minimum. Tous les pays frontaliers à la Belgique sont actuellement en zone rouge, à l'exception de certaines régions françaises qui permettront d'éviter la quarantaine et les tests (l'Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charentes et la Corse). Si le Belge ne reçoit pas de SMS, il n'aura pas besoin de se mettre en quarantaine et de se faire tester.

France

Pour rentrer en France métropolitaine, un test PCR négatif, réalisé moins de 72 heures avant le départ, est obligatoire. Cela vaut peu importe le moyen pour s'y rendre (voiture, bus, train et avion). La seule exception à ce test concerne les transporteurs routiers, les travailleurs frontaliers et les résidents des bassins de vie frontaliers dans un rayon de 30 km autour de leur domicile. En plus du test PCR négatif, une déclaration sur l’honneur doit aussi être complétée. Ces mesures sont valables dès l'âge de 11 ans. Sur place, le test PCR est gratuit.

Pays-Bas

Les voyages aux Pays-Bas sont autorisés, mais fermement déconseillés par les autorités belges. Aucun test n'est toutefois obligatoire pour les personnes qui s'y rendent en voiture. Pour aller de l'autre côté de la frontière hollandaise, il faut respecter une quarantaine de 10 jours, une fois arrivé dans son lieu de résidence. La quarantaine peut être levée si un test COVID est effectué au bout du 5ème jour et si celui-ci se révèle négatif. Il faut tout de même compter entre 120 et 149 euros pour réaliser un test PCR aux Pays-Bas. La quarantaine n'est par contre pas obligatoire pour les professionnels de la santé, les travailleurs transfrontaliers ou les professionnels du transport voyageant dans le cadre de leur activité professionnelle, sauf en cas de symptômes. Tout comme la France, les personnes qui se déplacent autour de leur domicile, dans un rayon de 30 kilomètres, peuvent passer la frontière sans restriction.

Un test PCR négatif de moins de 24 heures est aussi demandé pour les voyageurs qui se déplacent de la Belgique vers les Pays-Bas en train, bus, bateau ou avion. L'autre possibilité est d'avoir réalisé un test rapide et négatif, 24 heures avant le départ. Il faut ajouter à cela un test PCR négatif qui doit être effectué moins de 72 heures avant le départ vers les Pays-Bas. Ces mesures sont applicables dès l'âge de 13 ans.

Allemagne

Comme pour les Pays-Bas, un voyage est possible en Allemagne, mais une quarantaine devra généralement être respectée au-moment de l'arrivée du voyageur. Cette quarantaine dépendra de la région dans laquelle le voyageur se rend. Les Belges peuvent éviter la quarantaine avec un test négatif, un certificat de guérison ou une preuve de vaccination. Pour les voyageurs aériens, il y a une obligation de fournir une attestation de test négatif au COVID avant le départ. Une déclaration obligatoire doit également être remplie.

Au plus tôt 48 heures avant l'entrée sur le territoire allemand, les voyageurs belges doivent effectuer un test au coronavirus. Le voyageur devra ensuite être capable de le présenter, au plus tard, deux jours après son arrivée en Allemagne. L'autorité compétente peut demander de présenter le résultat du test jusqu'à 10 jours après l'entrée sur le territoire.

Luxembourg

Aucune autre restriction n'est prévue pour les Belges qui veulent se rendre en voiture vers le Luxembourg. Pour les personnes qui souhaitent se rendre au Luxembourg par avion, il est obligatoire de présenter un résultat de test PCR négatif et réalisé moins de 72 heures avant le vol. L'ensemble de ces mesures restent valables jusqu'au 30 juin.

Pour les vacances de juillet et août, des mesures devraient être prises sur les conditions de voyage et sur le certificat de voyage pour les citoyens lors du prochain comité de concertation, prévu vendredi à 14 heures.