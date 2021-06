Mère de famille poignardée en pleine rue à Evere: le suspect n'aurait pas de lien avec la victime et était connu de la police

Ce dimanche, aux environs de 19h40, une femme âgée de 36 ans qui se promenait en rue avec son bébé dans une poussette a reçu des coups au moyen d’un objet tranchant au niveau du cou, au croisement de la rue des Deux Maisons et de l’Avenue du Cimetière de Bruxelles, à Evere.

La mère de famille, prénommée Mounia, avait trois enfants. Elle est décédée à l’hôpital, des suites de ses blessures. Le bébé qui était avec elle n’a pas été blessé et la famille de la victime a été prise en charge par les services d’aide aux victimes.

Un suspect privé de liberté

Un suspect a été interpellé dans la soirée et a été privé de sa liberté. Des témoins interrogés ont présumé qu'il s'agissait de l'ex-compagnon de la victime, mais cela ne s'est pas confirmé. Il s'agirait, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws et de Sudpresse, d'un homme âgé de 21 ans, qui n'avait aucun lien avec la maman décédée. Toujours selon nos confrères, il était connu de la justice pour plus de 25 délits et souffre de problèmes mentaux.

Le suspect devait être auditionné par le juge d’instruction dans le délai de 48 heures de privation de liberté.