"J'ai envie d'arrêter de fumer, mais j'ai peur": les conseils de ce tabacologue pour franchir le pas

Au lendemain de la Journée mondiale contre le tabac, la Fondation contre le Cancer attire l'attention sur le fait que près d'un décès par cancer sur quatre est lié à la consommation de tabac. Martial Bodo, tabacologue, était l'invité dur RTL INFO Bienvenue parler de l'arrêt du tabac.

Beaucoup de gens aimeraient arrêter de fumer mais ont du mal à se lancer. "J'ai envie d'arrêter de fumer, mais j'ai peur", disent certains fumeurs. Martial Bodo, tabacologue, donne une explication à ce phénomène, comme il l'a expliqué à Olivier Schoonejans dans le RTL INFO Bienvenue.

"Avant d'arrêter de fumer, tout le travail repose sur le fait d'apprivoiser, d'approcher ce projet dans une perspective constructive et positive. Pourquoi ils sont dans la retenue ceux qui disent : 'j'ai envie d'arrêter', mais qui n'y arrivent pas ? Parce que trop souvent, leur imaginaire est animé d'histoires qui sont, certaines vraies, mais d'autres phantasmatiques. Et donc, beaucoup trop souvent, ils entendent : j'ai pris du poids, j'ai pété des cases en arrêtant de fumer, j'ai rechuté… Donc, les gens qui veulent arrêter de fumer, et ça représente quand même 2/3 des fumeurs, la grande majorité des fumeurs ne sont plus heureux à fumer, souhaitent arrêter de fumer mais sont dans la retenue parce qu'ils entendent que leur futur sera peut-être trop compliqué. C'est évidemment totalement faux quand on peut encadrer, coacher, soutenir un fumeur dans une démarche pour lever ce genre de freins et d'obstacles".

Le conseil de ce spécialiste aux fumeurs dans cette situation est donc de se faire accompagner dans leur démarche.