David est le nouveau "Monsieur Arbres" d'Arlon: qu'est-ce que ça veut dire?

David Lempereur est le nouveau "Monsieur Arbres" d’Arlon. La ville compte 1.500 arbres publics. Leur gestion devient un enjeu important. Engagé à raison de deux jours par semaine, l’arboriste devra réaliser un cadastre de tous les arbres d’Arlon et surveiller leur état sanitaire. L’arboriste a aussi pour mission de proposer des mesures pour protéger certains arbres, par rapport par exemple à leurs racines.

Sur recommandations de son arboriste, la ville d’Arlon a d’ailleurs déplacé certaines places de parking. "J'ai aperçu que les gens se garaient sous les arbres pour ne pas abimer la pelouse, alors que la pelouse peut être refaite en deux mois, et les arbres ont besoin de 60 ans", précise David. "On va donc informer le public, et ça marche : les gens lisent le panneau et ne se garent plus ici." Les voitures étaient garées trop près des platanes, ce qui occasionnait des blessures aux racines et pouvait amener des maladies aux arbres. Ne plus s‘y garer va permettre d’avoir un sol plus aéré et drainant, alors que jusqu’ici, il était tassé sous le poids des véhicules.