Son oncle entre la vie et la mort à Namur, elle lance un message: "J'espère que ton acte te fera prendre conscience de certaines choses"

"Ce soir, tu peux dormir sur tes deux oreilles, tu vas bien, tes proches ne sont pas inquiets. Tu n'es pas sous machine, tu es conscient, tu peux sourire, parler, profiter de la vie. Tu es peut-être jeune et inconscient, si tu n'as pas peur de risquer ta vie, c'est ton choix! Mais pense à la vie des autres, tu as percuté une personne qui n'a rien demandé, un père de famille, j'espère que ton acte te fera prendre conscience de certaines choses ! Car sache qu'il y a une famille qui souffre, qui est dans l'attente chaque heure de l'évolution" : la nièce d'un homme de 50 ans renversé par une voiture dimanche à Anhée, a voulu faire passer un message sur les réseaux sociaux et via notre bouton orange Alertez-nous. C'est un appel à la prise de responsabilité, une supplication adressée à tous les conducteurs de prendre conscience que lorsqu'on roule sur la voie publique, leurs actes peuvent avoir une influence dramatique sur la vie d'autres personnes. Plusieurs témoins de l'accident ont effectivement constaté que le conducteur roulait trop vite, nous a rapporté le parquet de Namur qui n'avait pas encore achevé l'enquête pour confirmer cela. Le conducteur aurait pour sa part aussi avancé qu'il avait été perturbé par un autre véhicule.

Année après année, décennie après décennie, la vitesse excessive au volant constitue l'une principales causes d'accident de la route.

Le piéton accidenté, père de deux filles, luttait pour sa survie, plongé dans un coma artificiel aux soins intensifs de l'hôpital de Mont-Godinne, nous a rapporté sa nièce lorsque nous l'avons appelée mardi après-midi.