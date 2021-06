Il vous reste un mois pour remplir votre déclaration fiscale: nos derniers conseils

Vous avez encore un mois pour remplir votre déclaration fiscale papier, et 6 semaines pour la remplir sur internet. Nous achevons notre série de conseils à propos de votre déclaration ce mercredi midi. "Comment remplir ma déclaration fiscale?": l'invité du jour est Marc Van Thournout, expert-comptable et fiscaliste.

J’ai reçu une proposition de déclaration simplifiée. Que dois-je faire ? Est-elle d’office correcte? Quels sont les points d’attention ?

Non, et d'ailleurs il y a un avertissement du SPF (Service Public Fédéral) Finances à ce sujet. Beaucoup de choses peuvent changer en un an, que le SPF ignore: j'ai changé mon prêt, la famille a changé et j'ai payé des rentes alimentaires, j'ai acheté une maison… L'administration ne peut pas être au courant de tout. Donc on conseille de vérifier la déclaration et de la corriger si nécessaire.

J’ai besoin d’aide pour remplir ma déclaration, que puis-je faire : passer au bureau fiscal?

Il faut prendre rendez-vous avec le SPF Finances, ou aller sur tax on web, ou trouver un expert comptable

J’ai été en chômage économique en 2020 suite à la pandémie, dois-je m’attendre à une surprise ?

Il y a eu beaucoup de décisions prises par le gouvernement. Et le précompte professionnel, qui d'habitude est de 26%, a été mis à 15% sur les revenus de remplacement. Donc il est probable que dans certains cas, les gens n'aient pas assez payé de précompte (impôt anticipatif). On peut demander un échelonnement des paiements si besoin.

J’ai télétravaillé en 2020, vais-je être taxé sur les indemnités de télétravail de 120 € par mois ?

Pas de souci, car le gouvernement a imposé le télétravail aux entreprises. Jusque 129€, l'indemnité de télétravail est exonérée d'impôt.

Je suis indépendant et j’ai touché le droit passerelle, comment vais-je être taxé ?

C'est un peu compliqué pour les indépendants. Les primes régionales ne sont pas taxées, mais le droit passerelle, c'est un peu différent. En général, c'est taxé comme des revenus de remplacement.

J’ai un petit studio à l’étranger, dois-je le déclarer et quel montant indiquer ?

Les règles ont changé, il faut s'attendre à recevoir un document car la Belgique est obligée désormais de revoir la taxation des revenus immobiliers générés à l'étranger.

J’ai un peu d’actions en bourse, puis-je récupérer du précompte mobilier ?

Sur les 800 premiers euros de dividendes perçus de sociétés belges ou étrangères, on peut récupérer jusque 30% du précompte, soit 240 euros, ça fait toujours plaisir.

