Bruno Coppens s'amuse du coronavirus: "Vous l'avez faite, vous, la grille du loto avec les bulles ?"

L'invité du RTL INFO avec Vous adore jouer avec les mots et les met au service de l'humour, c'est Bruno Coppens. Il sera bientôt sur scène et vient également de sortir un livre qui s'appelle Le Dicovid.

Le Dicovid, c'est un dictionnaire de mots liés au Covid-19 et à la crise que nous avons connus. Que peut-on y trouver ?

"En fait, depuis le début de la pandémie, j'écris des articles dans le journal L'Écho par exemple, et je me suis rendu compte en regardant les chroniques de mai 2020, octobre 2020 et janvier 2021, qu'il y avait des choses qui avaient changé au niveau des différentes vagues. Par exemple, vous vous souvenez qu'au printemps de l'an dernier, quand il y a eu le lockdown, c'était une mesure de bon sens. En octobre des mesures par dépit et là, depuis mars, il y a quand même beaucoup de mesures en dépit du bon sens. C'est un peu ce genre de choses que j'ai voulu mettre en évidence".



On va prendre quelques mots comme exemples. Le premier, le plus utilisé sans doute depuis le début de la pandémie est le mot "bulle"

"Écoutez, ce qui est génial, c'est qu'on a pu faire notre grille du loto. Je ne sais pas si vous l'avez fait, vous ? La grille du loto avec les bulles puisque la taille était de 4, puis de 5, puis de 10, on est retombés à 2, et le numéro complémentaire : le 1, à Noël. C'est comme ça, ça peut servir."



Il y a aussi ce nom d'animal : P comme Pangolin...

"Est-ce que vous savez que c'était le totem de Bill Gates ? Bill Gates qui est celui qui a inventé le virus, on le sait tous. 'Gate', c'est la porte. C'est lui qui a ouvert la porte d'où le pangolin s'est échappé, du laboratoire. Et 'Bill', c'est la facture qu'il nous envoie pour qu'on paye les vaccins que Bill Gates a fait lui-même dans sa petite cuisine".

Un nom propre ensuite : Yves Van Laethem...

"Pour moi c'est la baronne de Rothschild de notre époque puisqu'il a un manuel de savoir-vivre : comment recevoir des gens à la maison ? Comment traverser le jardin pour aller au toilettes sans passer par la case salon ? Et combien de temps les gens restent dans votre hall d'entrée ? Ben, pas plus que les témoins de Jehovah."