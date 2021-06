Test Oppo Enco X: que valent les écouteurs sans fil haut de gamme du challenger chinois ?

Ils font partie de ces gadgets électroniques les plus vendus actuellement, et on en trouve de tous les niveaux et à tous les prix: les écouteurs sans fil (earbuds) se multiplient dans les boutiques. Apple, comme souvent, a montré la voie à suivre au niveau du design et des performances (en incluant l'annulation active de bruit), puis le public s'est engouffré et la concurrence s'est activée.

C'est pratiquement toutes les grandes marques, désormais, qui proposent ces accessoires discrets et pratiques qu'on glisse en poche dans un étui qui permet de les recharger deux ou trois fois. Samsung et Sony étaient là depuis le début, puis Bose, Huawei, Xiaomi, OnePlus, LG, etc… ont proposé leur modèle. Sur internet, on trouve encore plus de marques, parfois pas du tout connues.

Enco X, une suite logique

Pour faire son choix, l'utilisateur doit prendre en compte un élément important: la facilité de connexion avec le smartphone. C'est en effet assez irritant de devoir chipoter dans les réglages à chaque fois. Et qui de mieux que le constructeur du smartphone peut proposer des earbuds qui seront détectées et connectées automatiquement ? L'un des éléments qui doit vous guider dans le choix de votre paire d'écouteurs, c'est la marque de votre smartphone: autant qu'elle soit la même...



L'Oppo Find X3 Neo détecte les écouteurs dès qu'on ouvre la boîte



Oppo, dont les ambitions en termes de smartphones sont de plus en plus grandes, y compris en Belgique (écoutez notre podcast avec le patron local), a très logiquement sorti ses earbuds assez rapidement. Mais il vient de sortir son meilleur modèle, l'Enco X, codéveloppé avec Dynaudio, un spécialiste danois de l'audio haut de gamme.

La paire d'écouteurs sans-fil intra-auriculaires coûte 179€ en Belgique. Ils sont très légers (4,8 grammes chacun) et confortables: faciles à insérer dans l'oreille en choisissant le bon embout en caoutchouc (je n'ai pas du changer), ils tiennent bien en place et se font rapidement oublier. En blanc (comme ceux de mon test), ils rappellent assez bien les AirPods d'Apple, même si les tiges sont plus minces. On y retrouve des commandes tactiles standards et configurables (glissement, deux tapes, trois tapes). J'ai couru durant un peu moins d'une heure et j'ai à peine dû les remettre en place, or ce ne sont clairement pas des écouteurs de sport. Ils sont cependant certifiés IP54, donc résistants à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions (pas d'immersion dans un bain, donc).

L'autonomie annoncée est de 5h30, avec l'annulation active de bruit ambiant. On peut tirer vers les 7h30 en désactivant cette fonction. Le boitier de rangement contient lui aussi une batterie et permet de recharger 4 fois les écouteurs (durée de charge: environ 40 minutes). Donc au total, on a environ 27 heures de musique disponible, ce qui est très honorable. Le boitier est compatible avec la charge sans fil.





Quel son ? Quelle réduction active de bruit ?

A 179€, on est en droit d'être plus exigeant au niveau de la qualité de son. Logique, car on trouve de bons petits earbuds signés Xiaomi à 50€. Oppo l'a bien compris et le partenariat avec Dynaudio s'avère payant. Au-delà de la qualité de la finition, il y a cet agencement spécifique de deux mini haut-parleurs dans chaque oreillette, et ça donne assez bien. J'ai essayé tous les types de musique, des films, et je n'ai jamais été déçus. Le volume était assez puissant, les aigus très détaillés. Les basses sont souvent difficiles à reproduire et doser dans une oreillette de 5 grammes, et disons que les Enco X s'en sortent assez bien, sans casser la baraque (c'est sans doute du à l'isolation passive, donc l'effet ventouse de l'embout en caoutchouc, qui est plus discret et donc moins efficace que sur les excellents Bose Earbuds que j'ai essayés il y a peu).

Au niveau de la réduction active de bruit ambiant, les Enco X sont étonnamment doués vu leur format et leur encombrement réduit. Les bruits les mieux étouffés, comme toujours, sont les souffleries (ventilateur d'un ordinateur, clim) ou les roulements (transport en commun, voiture, avion). Sans atteindre le niveau des casques, les Enco X parviennent bien à annuler ces bruits, on sent la différence dès qu'on les insère. Dans un environnement de travail, les bruits des claviers seront un peu atténués, mais les voix (surtout aigues) ont du mal à être supprimées. Pour ne pas "entendre" la réduction de bruit, il vaut mieux mettre de la musique ou regarder une vidéo, car l'envoi des ondes d'annulation provoque un très léger 'soufflement'. Cette annulation de bruit est également importante si vous téléphonez souvent avec vos écouteurs. Un micro capte votre voix, tandis que deux autres (un sur chaque oreillette) écoute le bruit ambiant et le supprime dans la communication. Votre interlocuteur vous entendra donc bien mieux que si vous téléphonez en tenant le smartphone contre l'oreille (ou en mode haut-parleur, tellement prisé par tellement de gens actuellement).





Conclusion

Les Enco X d'Oppo sont un excellent rapport qualité-prix pour tous ceux qui cherchent une paire d'écouteurs sans fil discrète mais performante. Ils décrochent un bon 8/10 à mes yeux.

Le fabricant chinois de smartphone a eu raison de se concentrer sur cet accessoire devenu indispensable pour ses (bons) smartphones: des earbuds à réduction active de bruit ambiant. Développés avec Dynaudio pour assurer qualité et plaisir d'écoute, ils sont plutôt efficaces pour la réduction des bruits ambiants (comme toujours, ce sont les basses qui sont le mieux atténuées, et moins les voix ou les aigus), notamment parce qu'ils sont de conception 'fermée' grâce à l'embout en silicone qui fait 'ventouse' dans le conduit auditif.

A 179€, c'est un choix sans risque, qui me fait penser, au niveau du format comme de la qualité, à ce que proposait Huawei l'an dernier avec ses Freebuds Pro. Si vous cherchez un bon téléphone, sachez que les Enco X sont offerts actuellement si vous achetez l'excellent Find X3 Neo d'Oppo (799€).