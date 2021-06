Cet ingénieur agronome a une méthode ultra simple et respectueuse de l'environnement pour empêcher l'invasion de fourmis chez soi

Nos reporters ont rencontré Jean Dethy, un ingénieur agronome qui partage son jardin avec bon nombre d'insectes. A l’extérieur, tout est fait pour que le cycle de la vie se développe pour chaque espèce. "Tous les insectes ont un rôle, rappelle le scientifique. Que ce soit pour nourrir des animaux ou la pollinisation, chaque animal a un rôle essentiel dans la vie. Que ce soit le vers de terre, la mouche, le moustique, etc."



Il est possible d'adopter des gestes simples pour éviter que les insectes n'entrent chez soi

Si actuellement les insectes sont de retour dans les maisons c’est parce que le temps clément relance le cycle naturel et les éclosions. Alors comment protéger l’intérieur de nos maisons sans utiliser de produits toxiques et mortels pour les insectes? "Dans la maison, on peut utiliser la prévention, c'est le premier gros atout, recommande Aurélie Melchior, chargée d’expertise chez eco-conso. Mettre des moustiquaires pour empêcher les mouches et moustiques de rentrer, placer sa nourriture dans des contenants hermétiques et évacuer directement les déchets de cuisine. Ainsi, si l'on épluche un fruit par exemple, on évacue directement les épluchures sans les laisser traîner".



Une méthode pour éviter l'invasion de fourmis

A ceux qui cherchent un remède efficace contre l'invasion de fourmis, Jean Dethy propose une méthode à l’ancienne on ne peut plus respectueuse de l'environnement. "On trace une ligne à la craie, affirme l'ingénieur agronome. La fourmi ne passe pas la ligne, c'est une histoire naturelle. Les oiseaux mangent les insectes, et la pollinisation se fait et on a des fruits, à boire et à manger".

De sages paroles d’agronomes qu’il est bon de mettre en pratique chaque jour dans les jardins.