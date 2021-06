La FWB se dote de sa propre commission de planification de l'offre médicale

(Belga) Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mercredi à une large majorité un projet de décret instituant une commission chargée d'évaluer les besoins en médecins et dentistes à Bruxelles et en Wallonie, et lutter ainsi contre la pénurie de l'offre médicale.

Annoncé dans l'accord de majorité arc-en-ciel, cet organe aura pour mission de déterminer, par province, le nombre de médecins généralistes et spécialistes, ainsi que les dentistes, nécessaires pour coller au mieux aux besoins de la population. Un nombre minimal et maximal d'étudiants pouvant s'engager dans les différentes spécialisations (médecine générale, pédiatrie, gériatrie, ...) sera ainsi déterminé en fonction des besoins locaux identifiés. Avec ces données, la Fédération Wallonie-Bruxelles espère aussi pouvoir objectiver auprès du fédéral ses besoins spécifiques en médecins et faire ainsi pression pour desserrer le contingentement de praticiens, un sujet qui divise le nord et le sud du pays. Selon la ministre Valérie Glatigny qui porte le projet, la future commission devrait être opérationnelle d'ici la fin de cette année déjà afin de plancher sur les sous-quotas pour 2022. Le décret a été approuvé mardi par l'ensemble des formations, à l'exception du PTB qui s'est abstenu. Si le nombre global de médecins pouvant pratiquer en Belgique est déterminé au niveau fédéral (qui décerne les numéros Inami), les Communautés sont depuis la 6e réforme de l'Etat compétentes pour fixer les sous-quotas de médecins spécialistes autorisés. (Belga)