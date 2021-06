Traque de Jürgen Conings: hélicoptères et chiens renifleurs mobilisés à Lanklaar

La police a mobilisé des agents, un hélicoptère, des chiens renifleurs et la cellule chargée des personnes disparues de la police fédérale dans le cadre des recherches pour le soldat fugitif Jürgen Conings mercredi soir à Lanklaar (Dilsen-Stokkem).



Après le survol de la région de Maasmechelen durant une vingtaine de minutes vers 19h30, l'hélicoptère s'est posé dans un terrain industriel à Lanklaar. Vers 21h15, un second hélicoptère de la police s'est posé. Une demi-heure plus tard les deux appareils sont reppartis de Lanklaar. Alain Remue, qui dirige la cellule des personnes disparues, est monté à bord du premier hélicoptère.

La raison de ces nouvelles recherches n'est pas établie. Le parquet n'était pas disponible dans la soirée pour fournir des éclaircissements.

Âgé de 46 ans, Jürgen Conings a été vu la dernière fois à son domicile le 17 mai. Le lendemain, il est apparu qu'il avait laissé une lettre d'adieu préoccupante, dans laquelle il proférait des menaces, et qu'il avait emporté des armes lourdes. Une chasse à l'homme a alors été lancée. Un juge d'instruction a été saisi pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et infractions à la législation sur les armes dans un contexte terroriste.