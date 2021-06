Noura Firoud, combattante belge de l'EI revenue de Syrie, connaîtra son sort ce jeudi

Le tribunal correctionnel de Bruxelles rendra son jugement jeudi après-midi dans le procès de Noura Firoud, combattante de l'État islamique (EI) revenue de Syrie. Ce tribunal l'avait déjà condamnée par défaut à cinq ans de prison en février 2019, mais Noura Firoud était toujours en Syrie à ce moment-là et n'avait pas donné signe de vie. Elle s'était néanmoins rendue aux autorités turques en août, après quoi elle avait été transférée en Belgique à la mi-octobre. Selon la défense, la jeune femme n'aurait jamais eu l'intention de rejoindre l'EI.



Cette habitante de Vilvorde avait pris le chemin de la Syrie en 2013, à l'âge de 17 ans. Elle l'a fait en tant que partenaire de vie de Houssien Eloussaki, figure de proue de Shariah4Belgium, lequel est mort au combat. Noura Firoud a ensuite épousé un autre combattant syrien de Vilvorde, Ali Houdaifa Ammi. qui, selon toute vraisemblance, a également été tué. Le tribunal correctionnel de Bruxelles avait condamné par défaut Mme Firoud à cinq ans de prison en février 2019. Il considérait qu'elle avait fourni une assistance domestique à son mari, fondé une famille avec lui, et élevé et pris soin de leurs trois enfants, ce qui, selon le tribunal, montrait qu'elle avait activement servi l'EI. D'après la prévenue, les choses s'étaient passées différemment. Elle a expliqué avoir dû faire face à une situation familiale difficile et à des problèmes de santé mentale pendant des années, ce qui l'a amenée à faire face aux tribunaux à un jeune âge.

À cette période, elle s'était enfuie à plusieurs reprises du centre d'accueil où elle séjournait. "Elle a donc fui ses problèmes à chaque fois", ont plaidé ses avocats. "Elle était à la recherche de son identité et a commencé à se radicaliser. Les autres filles lui avaient dit qu'elle s'intégrerait totalement si elle allait en Syrie, et après une énième dispute à la maison, elle l'a fait sur un coup de tête." "Je n'étais pas fiancée à Houssien Elouassaki" a déclaré Noura Firoud.

Votre histoire n'est pas crédible

"Je l'avais rencontré deux semaines avant mon départ. Il voulait m'épouser en Syrie, mais je voulais vraiment partir. Lorsque je suis arrivée en Syrie, j'ai immédiatement su que j'avais fait le mauvais choix. J'ai été immédiatement enfermée et j'ai dû épouser Ali Houdaifa. J'ai été violée plusieurs fois et j'ai fini par avoir trois enfants de lui. J'étais enfermée toute la journée avec mes enfants, comme dans une prison." Noura Firoud a fini par se retrouver dans un camp dans le nord de la Syrie, puis à Istanbul, où elle aurait travaillé pendant un an sous un faux nom dans le secteur de l'immobilier et où ses enfants auraient été scolarisés, jusqu'à ce qu'elle se rende aux autorités turques et soit ramenée en Belgique.

Le parquet fédéral a exprimé ses plus grands doutes sur la version de la prévenue et a demandé la confirmation du premier jugement. "Votre histoire n'est pas crédible", a-t-il été dit à l'audience. "Vous dites que vous avez essayé de revenir plusieurs fois, mais des conversations entendues montrent le contraire. Vos parents ont mis tout l'argent qu'il leur restait sur la table et ont essayé de vous sortir de là, mais vous avez repoussé leurs propositions à chaque fois." Selon le parquet, Mme Firoud fait également preuve d'un manque de culpabilité et de remords. "Vous n'avez pas immédiatement renoncé aux idées de l'EI", a-t-il pointé. Les avocats de la prévenue ont demandé qu'elle soit acquittée, arguant du fait que le tribunal ne serait pas compétent. En outre selon eux, Mme Firoud n'aurait pas agi de son plein gré en Syrie : "Elle n'était pas autorisée à faire quoi que ce soit, et ne pouvait que suivre. Si elle n'obéissait pas, elle était punie physiquement ou psychologiquement. Elle regrette ce qui s'est passé, elle l'a indiqué à plusieurs reprises lors de ses interrogatoires."